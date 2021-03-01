周浩鼎指獲612基金被告不應批法援　法援署：會留意申請者資產

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-03-01 19:06

立法會司法及法律事務委員會今（1日）開會，討論更新法律援助署個案管理電腦系統及知識支援系統 。民建聯立法會議員周浩鼎稱，現時坊間有612基金支援反修例被告，質疑已獲612基金支援的人士，毋須再獲批法援全數款項。民建聯葛珮帆則問到，法援署更新後的電腦系統會否有已申請612基金的相關紀錄。 法律援助署署長鄺寶昌表示，法援署有責任向符合資格的申請人批出法援，會留意申請人申報的資產與實際資產是否相符。他又指，相關基金主要資助年資較淺的大律師，跟法援署律師「學師」，而非直接向被告提供現金援助。

法援署稱會小心把關

周浩鼎認為，現時612基金會向已獲批法援的被告，撥款聘請第二律師代表，質疑既然被告已獲612基金支援，毋須再獲全數法援款項，認為新電腦系統應該有辦法識別已獲基金支援的人士，確保公帑不被濫用。

葛珮帆質問當局，已獲612基金支援的人士是否仍會獲批法援。她又稱，與大型工程有關的司法覆核案件，申請人大多數敗訴，但處理案件期間拖延了工程進度，問署方日後會否有相關紀錄，減少就勝算低的案件批出法援。

鄺寶昌說，如申請人符合法援資格，根據現行法例，法援署有責任批出法援。他稱，會密切留意情況，如發現申請人實際資產與所申報的不符，會有所行動，強調署方會小心把關。他又指，按目前情況，相關基金並非直接向被告提供現金援助，而是由基金資助年資較淺的大律師，提供「車馬費」，讓他們跟法援署委派的律師「學師」。他說，這種「學師」的模式已運行多年，有助培育香港大律師人才。