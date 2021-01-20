612基金續告急　可用結餘僅剩181萬元　料本月需花1,500萬

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-01-20 11:46

支援修例風波被補人士的「612人道支援基金」，早前呼籲支持者改為定期捐款，以免戶口累積龐大結餘。基金今早（20日）在Facebook表示，截至12月底，可動用結餘僅181萬元，但預料1月份預計開支為1500萬元，呼籲支持者捐款。 由基金列出的收入數字可見，自從上月呼籲支持定期捐款後，基金的收入由先前2個月平均300萬元上升至837萬元，惟仍不足彌補其每月1000萬元以上的支出。

近3個月捐款遠不及支出

「612人道支援基金」指，截至去年 12月底，其可動用結餘僅餘181萬元。同時，截至 1 月18日，本月暫收到203萬元捐款，但料本月開支達1500萬元，因此需要市民捐款。

根據財務簡報，基金由前年成立起，共收到約1.8億元捐款。基金亦列出近3個月的捐款收入及批出款項數字，各月份的收入都比捐款低很多，只有12月呼籲支持者考慮定期捐款後，收入才稍有起色。其中10月收到捐款329萬元，支出1,137萬元；11月收捐款285萬元，支出1,452萬元；12月收837萬元，支出1,823萬元。

「612基金」多次被建制派狙擊，民建聯周浩鼎月初在立法會提出口頭質詢，問及政府有否監察基金是否合法運作，當時保安局局長李家超拒評個別基金運作，但指市民參與時應清楚了解各個基金目的，當局亦會首要打擊籌集資金作非法行動。