最遲2035年停燃油車新登記　黃錦星：配合2050年前實現碳中和

撰文： 翟睿敏 最後更新日期： 2021-03-03 10:36

新一份《財政預算案》宣布，環境局將在下月公布本港首份電動車普及化路線圖，包括在2035年或以前停止新登記燃油私家車。環境局局長黃錦星今天早上（3日）接受電台訪問時解釋，目的是配合2050年達到碳中和的目標，及改善空氣質素。他又強調，推動電動車普及化，重點在於有足夠充電配套，及市場能否提供不同價格的車種。

去年推充電易計劃 已增5.5個電動車位

黃錦星在香港電台節目《千禧年代》中提到，去年本港每8架新登記的私家車中，就有1部電動車， 比例在亞洲城市中屬內地以外的最高。他認為，最重要的是能在屋苑提供充電，所以政府在10年前已透過鼓勵措施，令新建樓宇興建時配備充電設施。

去年《預算案》推出「EV屋苑充電易資助計劃」，協助私人住宅安裝電動車充電基礎設施。黃錦星形容計劃反應正面，原定目標是3年內提升6萬個相關車位，目前已有超過200個屋苑申請，涉及車位5.5萬個。

政府另建議將電動車的稅務優惠逐步縮減，黃錦星解釋，提供更多稅務優惠的目的，旨在縮少與燃油私家車的價格差額，但當電動車的價錢越來越相宜，政府需保持合比例的誘因。

政府向「回收基金」增撥10億元支援回收業界，預計有超過1,000個企業受惠。黃錦星表示，近年全球及內地對回收業的規管有明顯變化，回收業面對「逆境」；香港亦需加大力度，配合未來的垃圾徵費，故政府提升對回收業的支持，以減少堆填區的壓力，及在疫情間推動綠色就業支援市民。