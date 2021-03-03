許正宇：金融服務業創職位計劃加碼　增200新職位助青年就業

撰文： 翟睿敏 最後更新日期： 2021-03-03 11:54

上周公布的《財政預算案》中，政府建議增撥66億元創造約3萬個不超過12個月的有時限職位。財經事務及庫務局局長許正宇今日（3日）發表網誌，表示當局將繼續在謀劃金融市場中長期發展的同時，思考如何更具針對性地創造更多職位，支援受疫情打擊和失業影響的市民。 許正宇提到，雖然最新失業率上升至17年來高位，但疫下金融服務業展現非凡韌性，融資及成交「兩旺」，就業情況也不像其他行業般嚴重。他表示，財庫局將為早前推出，並在短時間內獲悉數申請的金融服務業創職位計劃（FIRST）「加碼」，聚焦關顧目前經濟不景下，剛畢業或工作經驗較淺、就業遇到較大挑戰的青年人。

財庫局將為金融服務業創職位計劃「加碼」，關顧目前經濟不景下，剛畢業或工作經驗較淺、就業遇到較大挑戰的青年人。（資料圖片）

《施政報告》推大灣區青年就業計劃 許正宇：八間中資銀行提供100職位

計劃將由金發局執行，加推200個專為19至21年大學畢業生而設的新職位，涵蓋銀行、證券、保險、強積金、會計及信託業，細節敲定後會盡快公布。此外，各金融監管機構亦將開設新職位及推出人才培訓計劃，如證監會擬開設30個職位。

財庫局亦與金融業界合作，在轄下部門直接創造就業機會。局方將在庫務署、稅務局、政府統計處、破產管理署、公司註冊處、物流服務署及差餉物業估價署等部門，直接創造超過350個跨界別有時限新職位，職責包括數據收集、系統開發、技術支援、行政及文書處理工作等。

《施政報告》早前推出「大灣區青年就業計劃」，鼓勵和支持青年到大灣區工作及發展。許正宇感謝金融界立法會議員陳振英的支持，中資銀行業界已協調提供約100個職位，涉及8家會員銀行，讓青年人獲得在大灣區內地城市從事金融業的寶貴機會。許正宇指，未來「理財通」等計劃將進一步打通內地與香港的資本市場，讓金融業界在業務拓展上加緊佈局，認為具備大灣區內地城市工作經驗的青年人，未來的事業發展肯定更有優勢。