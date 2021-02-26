電子消費券│行政費達6億　許正宇：同阿媽攞多啲　會盡力壓縮費用

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-02-26 11:48

新一份《財政預算案》宣布，將向18歲或以上香港永久居民及新來港人士分期發放總值5000元的電子消費券。財經事務及庫務局局長許正宇出席電台節目時指，目前正與相關電子支付營運商敲定細節，希望盡快公布。 他指，發放電子消費券涉及6億元行政費用只是預算，正如「同阿媽攞錢會攞多啲」，強調會小心運用公帑，使用時會盡可能壓縮費用。

被問到為何去年政府不同意派發消費券，今年卻變改看法，決定發放電子消費券，許正宇稱，去年派錢希望紓解市民壓力，今年派消費券顧名思義是希望刺激消費，提升措施所帶來的Multiplier Effect（乘數效應）。他說，除零售之外，服務也會包含在內，正與八達通等電子支付營運商溝通，研究如何做到每月發派消費券等。

派發電子消費券料涉款360億元，當中行政費用佔6億元。許正宇指，6億元行政費用只是預算，「好似同阿媽攞錢會攞多啲」，並指政府會盡可能壓縮費用，小心運用公帑。

政府計劃增加股票印花稅 許正宇：香港金融市場仍具吸引力

《財政預算案》提出將股票印花稅稅率由0.1%上調至0.13%。許正宇說，外國有股息稅和資本增值稅，香港兩者也沒有，又指香港2018年金融市場進行一連串改革，市場深度、廣度大幅提升，強調金融市場並非要鬥平，而是要鬥好。他認為，香港金融市場的吸引力仍然存在，估計增加股票印花稅每年可為庫房帶來120億元額外收入。

對於《預算案》提出向失業人士提供百分百擔保特惠貸款，許正宇表示，這是由於考慮目前市民情況，失業率攀升，最近兩年經濟負增長而設立，並稱這是輔助措施，希望為市民提供多一個選項。

《預算案》宣布計劃擴大綠色債券規模，許正宇指，對推動綠色可持續金融而言，國際合作是一大重點，歐洲在這方面已「行得好前」，與香港合作空間很大，而粵港澳大灣區是另一合作空間，不同內地機構可在香港發行綠色債券，透過香港與國際接軌。

許正宇提到，房地產信託基金(REITS)定期派息，符合人口老化下，需要穩定回報的投資訴求，政府希望推出措施吸引更多REITS來港上市。