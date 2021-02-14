專訪│三代「區佬」談區議會一年運作　蔡澤鴻：敵意非來自北京

撰文： 周禮希 羅家晴 最後更新日期： 2021-02-14 07:00

2019年區議會換屆選舉，民主派乘反修例事件的勢頭大舉得勝，曾經躊躇滿志。不過新一屆區議會運作一年多以來，不單議員的組成改變了，政府應對會議的態度亦大幅扭轉。而港區國安法要求公職人員宣誓，終於「燒到」區議員，特首林鄭月娥預告：修改後包括區議員在內的公職人員宣誓草案，將於農曆新年後提交立法會。 《香港01》在新年前走訪了觀塘區議會主席蔡澤鴻、油尖旺區議會副主席余德寶及屯門區議會副主席黃丹晴，由老、中、青三代「區佬」，回顧及展望區議會發展，以及新一屆區議會運作面對的情況。

觀塘區議會主席 蔡澤鴻

1995年起擔任區議員，至今踏入第26個年頭。回顧多年變遷，蔡澤鴻認為歷年來改變最大的是政府及中央的態度，比如回歸初期中央吹和風，中聯辦等人士會落區與他們打交道，但佔中之後中方轉為強硬，完全放棄與民主派溝通的渠道。

至於區議會內最大對比，蔡澤鴻坦言始終在於14年佔中後與19年反修例事件之後的情況。他解釋，15年後傘兵參選只是令議會內多了民主派，整體變化不大，觀塘區議會當時更得益於議席平衡，在表決通過下，曾成立政府當時很反對的扶貧工作小組。反之，現屆區議會工作動機時常被懷疑。他舉例指，如果與撲滅罪行委員會合辦一個「青年音樂會」，民政事務專員會擔心活動是否邀請黃耀明、何韻詩等政治立場鮮明的歌手。

民政專員曾憂當主席後搞肢體衝突 嘆敵意非來自中央

蔡澤鴻憶述，2019年區議會換屆選舉後，已傳出他有意擔任區議會主席，當時觀塘民政事務專員便立即問他，「你會否在議會搞肢體衝突？」蔡坦言對此失望，反問自己形象是否如此，亦慨嘆道，這種敵意並非來自中央，而是負責地區的官員本身如此，直到議會運作一段時間後，與民政處關係才變得穩定，「起碼佢唔使驚俾我打先」。

提到觀塘區議會，不得不提觀塘海濱音樂噴泉的爭議。上屆由建制主導的區議會花一億元興建音樂噴泉，新一屆區議會雖然表決反對，仍無阻政府以尊重程序為由繼續工程，只是將設計及耗資規劃改動，部分資金改用於興建電梯。

不少地區問題都需要跨屆別處理，如果每屆區議會的新意見都要跟進，實際上並不可行。不過音樂噴泉一事不同，過程並不公義。 觀塘區議會主席蔡澤鴻

蔡解釋指，當時政府推出十八區地區項目工程，只有灣仔與觀塘區議會並無公眾諮詢，後來工程撥款被立法會否決，當局又無重返區議會諮詢。蔡認為，當局做法有別於區議會體現民意的核心價值，故現在有必要跟進。

對地區官員有商有量 各自表述毋須「拍枱拍櫈」

儘管如此，蔡澤鴻對地區民政事務處的人員相當包容，他認為，議員只是要在區議會內發言，無需與民政有任何衝突，大家只是各自表述，所以他不會不讓官員走，但相對地，官員亦不應「玩熄燈、熄咪、熄冷氣、鎖門、報警」等。他解釋指，理解地區官員指是「打份工」，加上政府與區議會本是兩個獨立個體，政府就算不提供秘書處服務，但無法不承認區議會會議，故不太需要「拍枱拍櫈」。

處事方式如此溫和，與新一輩「素人」共事會否面對很大挑戰？蔡坦言有一定火花，但亦會虛心接受意見，例如自己主持會議時「爆肚」令議員無所適從，他事後亦接受批評，日後召開會議前先與他們加強溝通，甚至列席議員、黨團間的會議等。他又指，由於在區議會選舉前已接受民主動力委託幫忙培訓參選者，故與現時一眾議員有一定認識，加上大家都有共識做好地區服務，相信工作關係良好。

新年過後區議員要宣誓，蔡澤雄坦言已打算宣誓，並將與該區議員討論。他續指，知道不少政黨都叫成員宣誓，料素人方面反應會較大，例如質疑宣誓是否「委曲求存」，質疑是否應向政權宣誓，但強調他們的目標應是守住香港惟一一個一人一票選出的議會，「就算被DQ，亦只是他不仁，不是我不義，就是為了守住議會」。

油尖旺區議會副主席 余德寶

公民黨余德寶由2015年當選至今，雖然不算資深，但亦經歷過民主派只佔少數的區議會年代。與當時對比，他認為最大分別是站在對立的雙方有所不同：以往由建制派與民主派對立，今屆則由民主派對陣政府。他提到，上屆區議會內較為政治敏感的話題，如要求港鐵公開太子站831事件的閉路電視、以及要求政府撤回修訂逃犯條例的動議，都能在會上討論，更有建制派發言。

區議會只是一個諮詢架構，沒有實質批出撥款的權力，亦沒有能夠影響官員調動的權力，為何連留下紀錄的權力都被奪走？ 油尖旺區議會副主席余德寶

余德寶認為政府以往較中立，不會靠邊站，現在明顯與民主派對立，例如官員會議期間離場、不讓討論「明日大嶼」的文件提交等。他認為，過去他們就算無法透過議政帶動大改變，但現在連提交議程都不能，質疑當局做法架空區議會權力，又指衞生署、勞工處等部門亦似乎效法該方針，憂慮不重視區議會的風氣蔓延。

被問到區議會不被不信任，是否因為與政府角力太明顯，余德寶反駁指，油尖旺區議會投下贊成票的議案佔絕大多數，當中不少只是民生議題，從投票數字而言，他們絕非與政府「對着幹」。他亦強調，民主派並非全無倡議，例如盛傳封區時，他們多次建議讓防疫專家袁國勇到場視察，可惜直至真正封區，袁國勇才現身。

疫症當前，余德寶本以為「抗疫應該不分顏色」，沒想到連防疫工作亦被政府忽視。余憶述指，他們在佐敦「封區」前一直就傳言查問，但政府並無理會，至實施當晚，當局才在宣布封區後5分鐘發短訊提醒他，「我自己都識睇新聞啦，使鬼你send畀我咩。」相對地，2016年油麻地果欄三級大火，時任油麻地民政事務專員蔡亮曾就事件向他們民主派提供資料，當時尚能見到善意。

疫情有如區議員試金石 街坊反籲明哲保身

余德寶強調，區議員在封區過後，要幫忙善後，包括幫受影響商戶申索賠償、為居民心理輔導等。他形容疫情是對區議員最大的「試金石」，而該區區議員則每次都立即在封區等情況落區支援，不少人願意深耕細作，即使「新丁」陳梓維行事特立獨行，余德寶亦認為他有心服務社區，只是需要更多歷練，特別是與居民建立關係。訪問之前，余德寶在辦事處附近為專訪拍照，每走幾步，便有街坊駐足打招呼：「余生你好！」。

你見我現在那麼好，也是花了七、八年時間建立。即使有支持政府的（居民）都與我關係良好，因為我真的有做地區工作。 余德寶9歲起在海富苑長大，2015年首次參選並當選。

政府即將公布公職人員宣誓細節，區議員亦包括在內，但公民黨三名立法會議員去年底剛被DQ，該黨成員可謂前途堪憂。余坦言，一旦被DQ，「相信我的政治前途就『係咁先』了」。余德寶又說，不少街坊見面時都叫他們要明哲保身，相信居民日後思考他們是否宣誓時，亦會想到這點。余德寶表示，自己仍未想到一旦被DQ後未來有何工作，但料不會離開香港，目前先盡力完成任期。

屯門區議會副主席 黃丹晴

現年28歲的黃丹晴數年前落戶屯門山景邨開始地區工作，去年成功擊敗盤踞多年的前區議員吳觀鴻女兒吳鍱珮。議員一職不似預期，上任後疫情來襲，大大小小的地區活動需擱置；曾在會上提出成立公民權利委員會、要求通過六四動議等通通被指不符區議會職能遭拒，黃丹晴直指是政治打壓。

區議會是一個諮詢架構，但區議會的意義不只是一個諮詢架構。 屯門區議會副主席黃丹晴

雖面臨不同難處，但黃丹晴認為區議會並非無作為，就九巴分段收費、跟進「屯門大媽」噪音問題等民生事項，這一年任期都可「成功爭取」落實。不過他相信未來推展民生工作會愈漸困難，預期面對更多衝突和更大打壓，「我覺得政府令我哋同前線官員製造矛盾，令我哋嘅地區工作更難去做。」

黃丹晴認為，未來應走向社區多於議會層面，「有無議員都好，無論未來有無區議會都好，地區工作始終緊要，我哋唔知未來發生咩事，當有轉變時候，我哋地區領袖就緊要，可以陪大家走向改變。」黃丹時希望能以居民大會作指標，凝聚更多街坊，令大家習慣參與社區事務，「呢一年大家真係淡咗，可能呢兩年大家過得太辛苦，但做議員有責任要維持返聯繫。」

議席由民意授權非北京委任 總辭問題難與立法會並提

特首林鄭月娥早前表明，將立法訂明公職人員宣誓要求涵蓋區議員，黃丹晴批評政府做法多此一舉，他稱當時報名的提名表格亦曾簽署效忠《基本法》和特區，「我呢個區議員嘅位置唔係因為宣誓得返嚟，係選民投出嚟。」對於外界流傳區議員被DQ後總辭的說法，黃丹晴直言情況與立法會議員總辭不同，因立法會是過了四年任期後獲委任，但區議員並非被委任。他強調不應辜負大家這一年的努力以及選民的期望，「當然如果四年後再委任我去做，我就覺得唔可以」。

那麼，會否擔心被DQ？黃丹晴稱，「我諗三百幾個區議員每個都有機會成為（被DQ的一員），唔知道會何年何日摷番一樣嘢出嚟，然後同你講你嗰日做過啲咩，佢可以唔DQ你，但用其他方法入你罪」，只要被判超過三個月就會失去議席，斥此舉只為了趕盡殺絕。

起碼呢個平台我地用得幾盡就幾盡，無理由未用盡就放棄。 黃丹晴

即使往後路向如何，黃丹晴強調仍會堅持民生工作，「至少想畀人睇到呢班後生出到嚟，要話畀人聽我哋係有能力為香港建設，只係時候未到，我哋會等待。」近日政府大舉拘捕民主派人士，黃丹晴直言「唔擔心得咁多」，「每日六點鐘無人拍門咪繼續瞓囉，有人拍門就唔使擔心啦，都已經拉咗。」