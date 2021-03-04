梁振英：若沿用現時選舉制度　或有外國傀儡進入治港班子

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-03-04 13:04

正在北京準備出席全國「兩會」的全國政協副主席梁振英，以視像形式接受港台專訪。他提到，愛國者治港的原則和目標完全是天經地義，世界上很多地方都會因應實際情況改變選舉制度，香港自然也不例外。梁又認為，如沿用目前選舉制度，日後可能有外國傀儡進入治港班子，強調這情況不能接受。

夏寶龍較早前為「愛國者治港」原則定調。（資料圖片）

斥有反對派「洋洋自得、翹起尾巴」要求外國制裁

梁振英指，過去一段時間香港有立法會議員跑到外國，要求外國制裁自己的國家和香港，行為聳人聽聞，危害國家利益，還要「洋洋自得、翹起尾巴」。他指如果沿用目前選舉制度，這批人可能在下一屆仍會當選，日後可能出現外國傀儡進入治港班子，情況不能接受，因此要完善選舉制度，確保最後的選舉結果做到「愛國者治港」。梁振英強調，任何一個國家和社會都無法容許選舉產生一批不愛國者，反對自己國家、危害國家主權、安全和發展利益。

至於有傳「超級區議會」議席將會取消，梁振英指超區的歷史很短，世界上很多地方都會因應實際情況，改變選舉制度，因此不用對改變選舉制度感到驚訝。

梁振英表示，若沿用現時選舉制度，日後或有外國傀儡進入治港班子。（資料圖片）

稱討論「愛國是否要愛黨」轉移視線

他又指，「愛國者治港」的原則和目標完全是天經地義，在西方民主國家如英、美亦相當普遍。至於近日有高級公務員捲入政治鬥爭中，被指不夠「愛國」，梁振英表示不評論個別情況。

國務院港澳辦主任夏寶龍日前表示，中國共產黨就是「一國兩制」方針的創立者、「一國兩制」事業的領導者，又反問：「一個人如果聲稱擁護『一國兩制』 ，卻反對『一國兩制』的創立者和領導者，『那豈不是自相矛盾？』。」有意見擔心，夏寶龍的說法或意味不能「愛國不愛黨」。梁振英認為，提出討論這些問題的人是轉移視線、「攞嘢嚟講」。他質疑，為何要劃分愛國與愛黨的界線。

梁振英提到，今年為國家「十四五」規劃開局之年，希望「兩會」期間公布更多有關內容後，香港社會能多加留意這每5年一次的國家規劃，帶給香港的發展契機。他表示，未來計劃舉辦更多活動，邀請各方面專家、學者探討「十四五」規劃內容，寄語香港年輕人多到周邊地方了解國家發展所帶來的機遇。