愛國者治港｜陳馮富珍：從不見一個國家允許不愛國者參與管治

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-03-04 13:18

港澳辦主任夏寶龍早前發表講話，為「愛國者治港」定調。全國政協常委、世衛前總幹事陳馮富珍表示，完全同意「愛國者治港」原則，又提到自己在國際機構工作多年，「從來沒有見過一個國家允許不愛國的人來參與管治」。她表示，「愛國者治港」並非新要求，但在宣講方面，尤其在回歸初期，社會講得較多的是「一國兩制」。

國務院港澳辦主任夏寶龍早前發表講話，為「愛國者治港」原則定調，指目前最急迫完善選舉制度，不允許反中亂港者佔據特區重要崗位。（資料圖片）

陳馮富珍接受內地《南方都市報》訪問時表示，「一國兩制」是香港長治久安、繁榮穩定的基石，國家已說清楚這方針不會改變，強調社會要確保「一國兩制」在香港行穩致遠，需要堅持「愛國者治港」，她形容這是天經地義和理所當然，根本不應成為一個問題。

陳馮富珍續指，自己在國外生活並在國際機構工作多年，看到一個國家如果沒有強大的政黨引導老百姓、為百姓做事，很難有所成就。有賴於中央及中國人民的勤勞和韌性，國家才得以不斷進步，「現在的中國已經不是幾十年前的樣子了，當然在發展中都有困難，但我們所走的路是前進的路，不是後退的路」。

兩會提三提案 冀中西醫結合進一步做好

作為全國政協常委，陳馮富珍今年提出三個提案，一個與公共衛生有關，關於中國消除肝炎危害行動工作的提案。另外兩個提案則與粵港澳大灣區新發展格局相關。

陳馮富珍認為，現在全球的重點是控制疫情，在這之後，她希望內地和香港能夠協同發展，優勢互補，合作共贏，並肩應對比較複雜的外部環境。她憶述在擔任衛生署署長時，一直致力於推動中醫中藥的建設和發展，她希望未來粵港澳大灣區內的合作發展，能把中西醫結合的工作進一步做好。