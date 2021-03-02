兩會｜陳曼琪倡常秘不可有外國居留權　葉國謙料取消區議員選委

撰文： 羅堃怡 最後更新日期： 2021-03-02 12:56

全國人大會議及全國政協會議分別於本月5日及4日在北京召開，多名港區全國人大代表、全國政協委員今日（2日）啟程往深圳接受檢測，明日乘專機飛往北京。 改革本港選舉制度成為「兩會」焦點，港區人大代表陳曼琪提出5個建議，包括建立和完善香港公職人員資格審查的法律制度和執行機制，提倡設立公職人員資格審查委員會，又建議特區政府各司局級的常任秘書長、平機會主席、選管會主席等，須由在外國無居留權的香港永久性居民出任。

倡官員宣誓須擁護憲法

陳曼琪建議內容包括，必須由在外國無居留權的香港特區永久性居民中的中國公民擔任的行政長官、主要官員、立法會議員、立法會主席及終審法院和高等法院的首席法官，其誓言除了必須宣誓擁護《中華人民共和國香港特別行政區基本法》 和效忠中華人民共和國香港特別行政區，亦須宣誓擁護中華人民共和國憲法。

她又提出擴大《港區國安法》第6條所規定香港特區居民在參選或就任公職時應當依法聲明或宣誓的適用範圍，除包括立法會議員、政府官員及公務人員、行政會議成員、法官及其他司法人員、區議員等，還需包括法定、非法定和民間機構組織、特區政府所有諮詢委員會成員。

港區全國人大代表陳曼琪。（資料圖片）

陳曼琪同時建議，將特區政府各司局級的常任秘書長、公務員敘用委員會主席、廉政專員、申訴專員、金管局行政總裁、廣播處長、律政處刑事檢控專員、法援署署長丶個人資料私隱專員、平機會主席、機管局主席、選管會主席等的就職就任資格，提升至在外國無居留權的香港特別行政區永久性居民中的中國公民的要求。

葉國謙：「兩會」提改革香港選舉機會高

多名港區人大代表、政協委員，今早在灣仔登上旅遊巴，先到深圳接受新冠病毒檢測，再前往北京出席「兩會」。

港區人大代表葉國謙接受傳媒訪問時表示，港澳辦主任夏寶龍在深圳召開座談會，研究完善香港特區選舉制度，落實「愛國者治港」，反映今次很大機會加插涉及香港的議程，特別是關乎選舉制度。

他認為，參選人宣誓不足以證明愛國，要從以往的言行判斷是否敵視中央政府。葉國謙相信，特首選委會取消117席區議員選委席位的機會很高，指激進民主派打着敵視中央的旗號進入選委會，影響香港特區最核心的選舉，中央一定不能接受。