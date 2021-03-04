兩會2021｜李民斌倡大灣區分段推資料互通　設金融法院調解糾紛

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-03-04 18:05

全國政協會議今（4日）開幕，全國政協委員、東亞銀行聯席行政總裁李民斌將於兩會上提案，針對目前金融業在粵港澳大灣區發展的問題，提出三項建議，包括：分段實現大灣區資料互通以提升金融機構運作效率；研究設立大灣區金融法院及推進金融調解發展；建議將「數字人民幣」試點推展到大灣區城市，透過實現數位貨幣的跨境使用，促進大灣區資金流動。

李國寶次子、東亞銀行執行董事兼副行政總裁李民斌。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

李民斌在他的提案中分析指，粵港澳三地的資料互通難以一蹴而就，故他建議分階段、審慎有序地進行試點資料互聯共用，讓金融機構既能符合合規要求，又能提升運作效率。他建議首階段允許將母行註冊在大灣區城巿的金融機構，在區內實現集團內資料互通，並由三地金融監管機構協商制定標準，確保資料安全性和統一監管，方便居民在大灣區城市異地開立銀行帳戶。

金融糾紛方面，李民斌表示，最高人民法院提出處理涉港澳臺案件的改革措施，包括研究深圳法院在審理商事案件時，可參考網域外法律。他認為在此建議基礎下，可進一步研究設立大灣區金融法院，專門處理區內跨境金融糾紛，並在仲裁流程中引入港澳金融專家輔助。他亦建議，推進金融調解發展，吸引港澳的仲裁機構在大灣區建立代表處開展業務，建立兩地互認調解員資質認定，制定調解規則，促進建立多元化爭議解決機制。

建議數字人民幣試點擴至大灣區 跨境使用有助人民幣國際化

李民斌的第三個建議，是將早前已在深圳成功進行首次公開大範圍測試的中國人民銀行數位貨幣試點計畫，推展到大灣區其他城市，並進一步用於跨境理財通產品交易，藉此促進大灣區資金流動。他解釋指，由於數位貨幣具有可追溯性，便於追蹤交易，對於理財通帳戶額度的控制、資金流向的管理，都能依賴數位技術得以高效管控。

李又指，數字人民幣若能運用在跨境理財通產品，並透過香港建立跨境使用的對接機制，將為人民幣國際化向資本項目開放邁出重要一步，有助提升日後數字人民幣在國際的競爭力。