政協報告97後首未提「一國兩制」　劉兆佳：愛國者治港成重中之重

撰文： 周皓宜 陳嘉洛 最後更新日期： 2021-03-04 20:15

全國政協第十三屆第四次會議今午（4日）在北京開幕，全國政協主席汪洋發表政協常委會工作報告，在涉及香港部分提到，政協需堅定支持全面落實「愛國者治港」原則，加強同港澳同胞、台灣同胞、海外僑胞團結聯誼，並就加強港澳青少年愛國主義教育。 翻查歷年政協工作報告，今次報告是1997年以來，首次無提及「一國兩制」字眼。全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，這顯示「愛國者治港」已經成為中央對港工作的重中之重，成為貫徹「一國兩制」、「港人治港」最主要原則。

1997年政協報告已提「一國兩制」

《香港01》翻查過去24年政協常委會工作報告（包括「工作回顧」、「主要任務」部分），過去10年的工作報告均有提及「一國兩制」；2011年至2019年間，報告亦有提及「港人治港」及「高度自治」方針。例如在2018、2019年，均用上「全面準確貫徹『一國兩制』、『港人治港』、『澳人治澳』、高度自治的方針」的字眼。

至2020年，報告僅提到「緊緊圍繞推動『一國兩制』行穩致遠，強化港澳委員政治責任和使命擔當」，並無提及「港人治港」、「高度自治」等。



翻查回歸初期的政協工作報告，亦有提及「一國兩制」，例如1997年的政協報告，提到「按照『一國兩制』的方針和『港人治港』、『高度自治』的原則，積極支持和協助我國政府做好有關香港政權交接和慶祝回歸的工作。」1998年的政協報告，則提到「繼續大力宣傳『和平統一、一國兩制』的基本方針和發展兩岸關係。」

全國政協主席汪洋。（資料圖片/新華社）

堅持全面支持「愛國者治港」原則，加強同港澳同胞、台灣同胞、海外僑胞團結聯誼，就加強港澳青少年愛國主義教育，促進兩岸經濟文化交流合作等開展協商。 2021年政協工作報告

2004年報告加入「支持特首依法施政」要求

在2000年至2010年間，政協工作報告均有提及「一國兩制」，例如2004年的政協報告，提到要宣傳中央對港澳的方針政策，引導港澳委員團結廣大愛國愛港愛澳人士，堅持一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針，並加入「自覺遵守香港特別行政區基本法和澳門特別行政區基本法，支持特別行政區政府和行政長官依法施政」要求。



時移勢易，中央近年多次強調擁有「全面管治權」，去年起更再次高舉「愛國者治港」旗幟，今年政協報告與往年有明顯變化，只提到需要堅定支持全面落實「愛國者治港」原則，完全無提到「一國兩制」、「港人治港」、「高度自治」字眼。



歷年政協報告涉港部分如下：

緊緊圍繞推動「一國兩制」行穩致遠，強化港澳委員政治責任和使命擔當，堅定支持完善特別行政區同憲法和基本法實施相關的制度和機制。 2020年政協工作報告

全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，支持特別行政區政府和行政長官依法施政，繼續實施港澳青年來內地學習交流計劃，就促進內地與港澳青少年交流、落實粵港澳大灣區發展規劃綱要等提出建議。 2019年政協工作報告

全國港澳研究會副會長劉兆佳。（資料圖片

劉兆佳：愛國者要加強政治影響力

全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，報告提及「愛國者治港」，反映這已成為中央對港工作的重中之重，變成貫徹「一國兩制」、「港人治港」的最主要原則。但他指，這並不代表中央態度強硬，只顯示中央有強大決心，亦反映港區政協委員未來要加強政治能力及戰鬥力，強化愛國者人才培育，加強愛國者的政治影響力。

他又指，過去出現外部勢力插手香港及中國事務的情況，政協要更積極、踴躍發聲，抗衡國際社會的不合理批評。

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