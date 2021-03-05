建制調查指64%受訪者認同「愛國者治港」　63%稱需改革選舉制度

撰文： 鄭寶生 最後更新日期： 2021-03-05 23:24

親建制團體青研香港發表關於愛國者治港的意見調查，有63.8%受訪者 認同「愛國者治港」的原則，但同時有57.9%的受訪者認為這一原則在過去未有效落實。

青研香港召集人陳志豪表示，「愛國者治港」是一個無可非議的基本政治原則，也是對於建制架構成員的基本合理要求。

青研香港調查指，31.9%受訪者認為，區議會最偏離「愛國者治港」原則，其次為司法機關及行政機關，有62.7%的受訪者認為，香港有需要改革選舉制度以落實「愛國者治港」，亦有57.9%的受訪者認同由中央政府主導香港的選舉制度改革。

此外，有62.8%的受訪者認同加強對公共選舉候選人的政治審查，有60.5%的受訪者認同取消「非愛國者」的公職身份。

周浩鼎：區議會失效 取消選委會席位無可厚非

青研香港顧問、立法會議員周浩鼎指，「愛國者治港」是一國兩制的核心原則，沒有妥協的餘地，為達致全面落實「愛國者治港」原則，必須改善香港的選舉制度。他認為，區議會現時經已失效，嚴重抵觸的「愛國者」原則的紅線，倘若取消選舉委員會中的區議員席位也是無可厚非。

青研香港召集人陳志豪表示，「愛國者治港」是一個無可非議的基本政治原則，也是對於建制架構成員的基本合理要求。他指，香港過去幾年的政治風波基本上也是圍繞著愛國或不愛國的相關政治爭論，引致嚴重的社會撕裂，經濟民生議題受到忽略，如今中央對愛國者治港作出強硬的定調和要求，封殺非愛國者的政治空間，可起到一錘定音，止息爭議，讓社會精力重新聚焦經濟民生的作用。

陳志豪又認為，「愛國者治港」的紅線只是限制了一些顛覆政權、衝擊「一國兩制」、危害國家安全的極端行為，對於經濟民生、資源分配及社會政策倡議方面的討論沒有影響，香港仍然可以有反對派，只是反對派也要符合愛國者標準，將來香港的民主會更加健康，更有建設性。

青研香港發言人、屯門區議員賴嘉汶則表示，在修例事件期間，有公務員參與其中，認為這些公務員是政府架構一員，但明目張膽與政府唱反調，指他們不是愛國者，「必須嚴肅面視問題」。