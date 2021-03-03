愛國者治港｜政協新聞發言人：加強思想政治引領　廣泛凝聚共識

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-03-03 17:42

港澳辦主任夏寶龍近日就愛國者治港及本港選舉機制發言，並收集本港各界意見。全國政協十三屆四次會議新聞發言人郭衞民回應有關提問指，「愛國者治港」是「一國兩制」應有之義，核心要義，完善特別行政區的選舉制度，都是為了堅持和完善「一國兩制」，確保「一國兩制」實現沿着正確方向，行穩致遠。

全國人民代表大會。（資料圖片）

《鳳凰衞視》記者在記者會尾聲問及本港經濟嚴重下滑，問中央今年會如何協助香港，並問及夏寶龍近日多次提到「愛國者治港」的言論，是否等於中央將更有針對性地處理相關問題。

郭衞民回應「愛國者治港」時表示，認為這是「一國兩制」方針應有之義、核心要義，是全面準確貫徹落實「一國兩制」方針必須堅持的根本原則。他解釋，無論是制定、實施香港國安法，還是完善特別行政區的選舉制度，都是為了堅持和完善「一國兩制」，確保「一國兩制」實現沿着正確方向，行穩致遠。他強調，全國政協將認真貫徹落實中央港澳工作方針，加強思想政治引領，廣泛凝聚共識，堅定支持愛國者治港的根本原則。

至於經濟方面，郭衞民稱，全國政協一直都很關心香港，又指多名港澳委員一直建言獻策，參與香港建設。他分析指，香港的經濟情況。目前面臨困難除了疫情，亦受修例風波影響，而國安法完善了本港制度體系，起「定海神針」般作用。他提到，國家大力支持香港參與「一帶一路」、粵港澳大灣區、自由貿易試驗區等，又幫香港企業開拓內地市場，之前作出大規模核酸檢測、完善香港設施、臨時醫院等，全國政協亦積極開展工作，去年召開了座談會，深入交流，並為中央制定政策提供了參考。

郭衞民強調，全國政協委員會相信港府與各界，有祖國大力支持下，香港定有光明未來。