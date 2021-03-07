韓正表揚澳門抗疫表現：辦好防疫其他事亦可辦好　對港評價大不同

撰文： 文維廣 最後更新日期： 2021-03-07 15:46

主管港澳事務的國務院副總理韓正，今早除與港區人大代表會面，亦接見澳門全國人大代表。去年至今只得48宗新冠肺炎確診個案的澳門，再獲領導人稱讚，據與會者指，韓正在會上高度表揚澳門抗疫表現，並希望澳門繼續鞏固來之不易的防控成績，認為辦好防控防疫工作，其他事情亦可以辦好。

支持澳門在橫琴發展



韓正又說，中央今年將公布一系列有力措施，支持澳門在橫琴發展，並認同澳門多元化發展目標，希望澳門特區政府和中央能更好溝通，反映市民所想所需。

韓正近兩日會見港區人大代表、政協委員時，亦有談及香港疫情，希望香港短期内做好防控疫情的工作，努力實現「清零」目標，將防疫放在突出位置。爭取通關的政協常委唐英年引述韓正指，希望香港的疫情控制可以做好，澳門控制疫情做得好，多個月來沒有個案，已可以通關，鼓勵香港盡心盡力做好後，總會可以通關，但沒有提及時間表和通關指標。

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習近平曾稱「很關心」香港疫情

國家主席習近平今年1月聽取香港特首林鄭月娥、澳門特首賀一誠述職時，對特區處理疫情表現亦有不同評價。習近平當時讚揚澳門面對突如其來的疫情，以快速反應，有利措施，在較短時間內控制住疫情，已連續超過300天沒有本土新增確診病例，贏得澳門市民和各方面的高度讚譽，中央對賀一誠和澳門的工作予以充分肯定。

反之，習近平向林鄭指，前一段時間香港爆發第四波疫情，對市民生命安全和身體健康造成較大威脅，也給大家工作生活造成許多困擾，表明自己「很關心、很擔憂」。

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