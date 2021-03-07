政協常委吳良好：國安法是護港上上籤　實施日有人流「欣慰的淚」

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-03-07 18:28

全國政協會議正在北京召開，今日（7日）在人民大會堂舉行全體會議，港區全國政協常委、香港福建社團聯會榮譽主席吳良好在會上就「愛國者治港」發言，稱去年國安法實施當日，人們流下「激動的淚、欣慰的淚」，又形容國安法是「護佑香港平安的上上籤」。

吳良好今日在大會上發言，題為《堅持愛國者治港 推動「一國兩制」實踐行穩致遠》。他稱國安法實施當日，本港從中午到子夜許多香港市民心情激動，不少人走上街頭高舉五星紅旗，表達興奮心情。

他稱，香港市民不會忘記香港遭受近一年修例風波暴力衝擊，指香港市民每天生活在驚恐之中，經濟損失無法計算，嚴重損害了人性道德，嚴重威脅了香港市民生命安全，嚴重傷害了全國人民的感情，令許多人當時流淚，形容那是憤慨的淚，是悲傷的淚。

吳良好形容，去年國安法通過實施的6月30日，人們再次流淚，指那是「激動的淚，是欣慰的淚」，形容本港在國安法實施半年多來，社會安定、市民安全、人心安寧。

吳良好引網民：國安法是護佑香港平安上上簽

吳良好又提到，今年年初二有人按傳統為香港求籤，預測運程時，有市民在網上留言指，「甚麼簽也比不上香港國安法好」，「香港國安法才是護佑香港平安的上上籤！」

他形容國安法「一法安香江」，讓市民終於盼來安心的日子，迎來由亂及治的重大轉折。他指，廣大香港市民發自內心地感激國家主席習近平英明領導、果斷決策，感激中央止暴制亂、撥亂反正。