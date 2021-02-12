車公求籤︱每年初二籤文變城中熱話　九十六籤有四大特色絕不簡單

撰文： 中和出版 最後更新日期： 2021-02-12 09:00

車公寶籤共有九十六支，籤文來源已不可考，一般廟宇籤文，多取自請神、扶乩等神秘宗教儀式，但車公扶乩之說，不曾聽聞過。如今只能憑現存於沙田車公廟的籤文為本以作研究、闡述。細觀車公籤文，有四大特色。 以下內容節錄自《車公寶籤細解》

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特色一，具系統性、結構緊密。

所謂系統性，是指這九十六籤是一個有機的組織體，不是隨便、不經意的安排。這九十六支籤，開始首三籤是第一部分，這起首三籤都是上上籤，三籤依次往下淪降：首籤是取「狀元」作喻，次籤以「榜眼」示意，季籤以「探花」作結，三籤都以科舉一甲及第為義，亦有慢慢淪降下移之象。

第二部分由第四籤到第二十六籤，這二十三支籤是以「上籤」「中籤」兩類相組結而成，是一個「上」「中」籤相生互變的格局，又是一個由「上籤」而淪降到「中籤」的過程。而上籤的籤義，亦可細分為上、中、下三品，這種分級，亦可用於「中籤」。

至於第三部分，則由第二十七籤到第九十六籤，這七十支籤的籤義可分上、中、下三等，每種亦可分三級，於此出現眾多而複雜的意義，用意是盡量包括世間的種種人情、事物。

車公九十六籤作這樣的系統安排，是有其依據的。查《老子》第四十二章說：「道生一， 一生二， 二生三， 三生萬物。」這是一個由「一」而「三」，由「一體」而演變作「多元」的系統序列。

「道生一」，有若由「籤文的整體性」說起，並先以純是「上籤」的說法以作開展。「一生二」，有若籤文第二部分所顯示有「上籤」「中籤」兩種等第，由「一」而衍「二」也。而「二生三， 三生萬物」，有若籤文的第三部分，既有上、中、下三種籤義的分別，這就是「三」；而且又以七十支籤的意義，以包括世間一切事物的吉凶休咎，這就是「三生萬物」的意義。通過這種由「一」而「多」的系統建構，採取一種不斷增生其內容意義以求盡量貼切於人事民情的效果，車公籤文的系統規模，實在具有較縝密的哲理意義。

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特色二是具有《易經》的結構形式：車公籤文以上、中、下三個等級作斷語，這種分級與《易經》以「吉」「凶」「無咎」的三級斷語相類。

當然，所有廟宇的籤斷，都是以上、中、下三級作斷，這特色不是車公寶籤所獨有。然而，車公籤文起首的第一籤是「馬頭聲唱狀元高」，屬上上籤，有若《易》的第一卦「乾卦」，「乾」具有「元、亨、利、貞」四德，都是吉祥美好的意義。

到收結的一籤，那是第九十六籤，僅屬「中籤」，「中」是可上可下，並不是結束的意思，第九十六籤以「中」為終結之籤與《易經》以「未濟卦」作收結的意義相似，那就是不以「終結」為徹底的結束，這個終結還有周而復始，再往而前的力量。又《易經》各卦的次第和彼此間的意義皆相關互繫，如「剝卦」之後是「復卦」，「泰卦」之後為「否卦」；車公的九十六籤，內裡亦有暗繫相關的意思，或相接，或補足，或相扶，或相抵，這都是《易經》體系的樣式。

特色三是籤文意義論述的形式：車公籤文全以四句七字韻語組成。修辭、協韻等文學形式姑且不說，單就其闡述的特色來說，就有三種：

其一是「邏輯進展式」。這是以四句籤語安排成一種必然的先後次序，四句排次顯示着一前後相關的次序，這次序不能顛倒或混淆。例如第一籤所述：「帥靈地傑逞英豪，一箭分明點大敖；得意春風攜滿袖，馬頭聲唱狀元高。」首句是指本質條件，第二句是預測成果，第三句是成果出現，第四句是所得的具體成果。四句句義排序先後緊貼相隨，不能混淆顛倒，這就是具有邏輯發展的特徵。

其二是「因果相繫式」。民間傳統很重視因果報應之說。車公籤文亦多因果相繫結的句式：即先道其因，後計其果，以示警惕勸勉之義。例如第四籤：「福無私與皆天賜，禍不空生自有招；一片婆心能積善，自然福長禍潛消。」人生有禍有福，皆是人為作業所得，能婆心積善自然能福氣長存。這是典型的因果相繫的籤文。

其三是「宗教預告式」。所謂宗教預告式就是句法不作邏輯化、因果性的有機排序，它要顯示的，是籤義的圓渾性、巧妙性。如第十二籤：「天當光燦似淨雲，花放如今尚未收；直待雲開天色朗，花街正喜月當樓。」首句寫天光燦、白雲淨，這可解釋為當時的背景，亦可比喻為求籤人的胸懷，更可是預告將來的前境。第二句寫花，將這句的意義移作前句，或與天、雲、花三者並舉以喻背景、胸懷、前境都可以。第三、四句只是首兩句的仔細說明，四句句義相融互補，當然「花放」變了「花街」，那就另生警惕的暗示，這是宗教預告式的表達方法，擺脫了邏輯、因果的定然安排。

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特色四是具有人文精神。

車公雖為神靈，但籤文並不純以鬼神的超自然地位作權威式預告，反而籤義所施，多落於殷勤的勸喻、懇切的忠告，如道德修養、警惕告誡、鼓勵提點、努力學習等，籤文裡很重視個人的品德修養，常以處事周詳、行善積德為忠告。

例如第二十四籤：「生前不作虧心事，只為貪心惹是非；若得貴人相勉力，莫教枉費用心機。」這是以告誡勸勉及開拓心懷為旨意。又第四十三籤：「赴海灘頭不復回，問名問利總成灰；洛陽人道花如錦，能有逢春幾度開。」這籤雖是下籤，但內容卻是開解與鼓勵並施，全不涉鬼神之事。再如第五十六籤：「考搜前時古與今，興民創業在勞心；莫嫌微寡須勤力，積少成多自古云。」這籤勸勉、鼓勵的意識強烈，一看便得。第六十三籤的「吾人學業更精虔，苦學勞心得自然；一貫求成須著力，功成亨利萬年傳。」也具相類意義。

因此，車公籤文九十六，雖說是世俗廟宇的籤系格局，但其根本意義和建構特色與中國文化息息相關，籤語以其微而見其實，以其淺而發其深，車公寶籤實在可以作學術性的解釋，即可以另一角度而肯定其價值意義。

書名：車公寶籤細解 作者：郭漢揚

【本文獲「中和出版」授權轉載。】