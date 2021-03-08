01消息│北京擬採「對調方案」　9月先選特首選委會　12月選立法會

撰文： 陳小瑜 最後更新日期： 2021-03-08 18:27

北京完善香港選舉制度再傳出重要訊息。《香港01》接獲消息透露，今年兩個重要選舉的舉行時間或破天荒「對調」，今年9月會先舉行「特首前哨戰」選委會選舉，再在12月舉行立法會換屆選舉，屆時新一屆議會將誕生「選委會」新組別。如此一來，即符合特首林鄭月娥今午指選委會賦予新功能下的邏輯秩序。

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正在北京舉行的第十三屆人大會議，將通過有關完善香港選舉制度的《決定》，特首林鄭月娥今日在記者會上，被問到9月立法會選舉是否須再次押後時，並未正面回答，卻給出了「頗堪玩味」的答案。她指，由於選委會將被賦予新職能，從邏輯而言須先舉行選委會選舉，再進行立法會換屆。她又稱，選委會並非要一成不變地在12月換屆，而選委會將成為選舉制度內相當核心的元素，並非過渡安排。

消息透露，中央和港府對兩個選舉的時間表已有腹稿。為免夜長夢多，北京現傾向將兩個選舉時間「對調」，9月先選選委會，12月才選立法會，目標在今年內落實「完善」後的立法會新選舉制度。

立法會重新劃界亦將開快車 料建制全力支持火速通過

另一考慮，估計是修改立法會選舉本身涉及地區直選的大改動，包括重新劃區、選民登記及改為「雙議席單票制」等，變動比修改選委會要大得多，將其推延三個月至今年12月，時間上相對寬鬆。

以往有關立法會重劃地區直選的討論，均因為「分餅仔」問題，遭建制派內的細小政團及民主派所反對。不過今次港府「尊重」中央主導的修改過程之下，已餘下建制派的立法會已不再有阻力，相信只要當局一推出方案及修例辦法，即可快速通過，緊貼中央主旋律。