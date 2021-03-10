兩會｜陳清霞倡兩地互認資料安全白名單　李應生冀建大灣區中藥城

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-03-10 12:13

全國兩會正在北京舉行，全國政協委員陳清霞建議內地建立與國際接軌資料治理機制時，首先將香港與內地互認為資料安全白名單，並以香港做為典範，增加與其他國家為白名單的互認。 本身是百成堂主席的港區全國人大代表李應生則建議，應規劃興建大灣區中醫藥城，並加快落實港澳企業的優惠政策，放寬港澳企業在大灣區內經營條件，以及落實在香港取得正式註冊之中成藥產品，可透過簡易註冊程序，在大灣區內先行先試銷售。

李應生建議，內地可借助深圳市建設社會主義先行示範區的機遇，賦予深圳更大更靈活的藥品註冊審批權，推動中醫藥高地建設有關中藥產業的政策盡快見效，振興香港中醫藥產業，促進大灣區經濟發展和民生改善。

他指出，香港所有正式註冊的中成藥產品，均經過嚴格檢測程序，包括提交安全性測試報告、穩定性測試報告等，強調產品絕對安全可靠。

倡放寬香港電影公司在大灣區進行電影發行工作

另外，李應生建議打造大灣區成為文化創意影視業樞紐，他建議放寬香港電影公司在大灣區進行電影發行工作，引進小型外語片，經大灣區電影局獨立審批後可上畫，又建議成立大灣區電影審查局，獨立審查在大灣區內上映的內地電影或純港產片，縮短電影審核時間，加快電影上畫進度，認為既可以鼓勵內地影視業發展，亦可復蘇香港的影視業。

陳清霞倡內地建立與國際接軌資料治理機制

全國政協委員陳清霞提交提案，她指出，在一國兩制下，香港與內地採用不同的資料保護體系，內地是基於《網路安全法》，而香港是基於《個人資料（私隱）條例》。她建議國家在建立與國際接軌的資料治理機制時，應首先將香港與內地互認為資料安全白名單，並以香港做為典範，增加與其他國家為白名單的互認。

陳清霞表示，在白名單機制的基礎上，建議要求境外接收資料的企業必須取得公會認證資質，加強資料保護，跨國企業在國內經營業務產生的資料可以儲存於香港，再與其他國家的資料進行混合分析。她指，有了內地對資料流程動到香港的白名單互認經驗，可以逐步優化形成一套能全面體現《全球資料安全倡議》和與國際接軌的資料治理機制，繼而複製至全球各地。