兩會｜唐英年倡藉香港優勢　推動人民幣國際化　打造中國製造品牌

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-03-06 16:51

全國「兩會」正在北京召開，全國政協常委唐英年提出4項提案，包括推動人民幣業務及國際化發展；為港資創科企業提供特定稅務寬減及政策配套；借助香港製造業經驗，打造「中國製造」品牌；推動粵港澳大灣區先進製造業發展。

倡為香港創科企業提供稅務寬減、生產基地租金寬免

唐英年在提案中提出，香港的優勢是金融服務，可以在國家「內循環為主、雙循環互促」的新格局下，為人民幣的發展作出貢獻。他稱，國際投資者對人民幣資產的需求勢將日益增長，環球資金將會繼續流入人民幣資產，而香港作為國際投資者參與內地金融市場的橋樑，定可發揮更大作用，例如在香港發行更多人民幣投資產品，及吸引國際投資者透過香港投資內地人民幣證券市場。

他建議在推動人民幣業務及國際化發展方面，內地及香港的金融相關部委攜手提供全盤方略，擬定執行大綱，並為「粵港澳大灣區」建設領導小組提出建議。

在創科方面，唐英年說，香港市場細小、租金昂貴不利創科企業發展，香港科研領域的行業發展有局限，而大灣區可釋放香港科研發展潛力，香港業界的科研成果可以在大灣區落地生產或建立生產基地，提升產量；在銷售方面，又可以把大灣區作踏腳石，利用電子商貿方式，擴展至內地其他巿場。

他認為，中央需要向港資創科企業給予「一籃子」政策和補貼支持，包括提供政策配套、特定稅務寬減、國家標準諮詢服務及生產基地租金寬免等。

建議借助香港製造業經驗 推動先進製造業發展

唐英年提到，香港製造業的經驗有助國家升級轉型，打造「中國製造」的品牌與提高技術水平，帶動中國出口增長，建議內地和香港當局在大灣區的先進製造業發展上，提出兩地合作的具體方略，給「粵港澳大灣區」領導小組考慮，合力推動國家的先進製造業及內需市場發展。

另外，他建議中央支持香港西九文化區文化發展，進一步鞏固香港國際文化中心的地位，向世界展示融匯傳統與現代、糅合東方與西方的國家文化軟實力。