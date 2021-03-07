港區人大政協若不能留京將是笑話

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-03-07 15:41

據了解，港區人大代表及政協近日被當局要求，在全國人民代表大會和政治協商會議全國委員會（兩會）結束後，不能留京繼績自己的工作，必須即時返回香港。這種安排既不科學，亦不尊重，顯然應該糾正。

36名港區人大代表及逾200名港區政協委員早前已接種疫苗，今次出席兩會前亦依安排先到深圳做檢測，確保安全後再轉飛北京。原本未聞他們在京的活動將有其他限制，但據了解，近日衛健委要求他們在出席兩會後，必須即時返回香港。

不科學且歧視

首先，這在科學上是說不過去的。因為從科學防疫的角度來看，他們顯然是安全的，安排理應跟其他內地全國人大代表及政協一樣。若然打了疫苗也被視為不安全，官員的潛台詞不也是在質疑疫苗的效用嗎？

其次，港區人大及政協在兩會期間也與不少國家領導人同場，例如周六（3月6日）早上港澳政協委員便與主管港澳事務的副總理韓見面時間約2小時。既然港區人大及政協連與國家領導人同場也是可以的話，為什麼他們又不能留京進行其他工作，與其他人會面？這在邏輯上說不通。

再者，港區人大及政協在公在私也應該與內地多交流，有些人出於公務或商務需要而要在內地工作。若然當局只容許他們出席兩會，但在兩會後必須即時回港的話，這既是對港區人大及政協的不尊重，也是低估甚至無視了他們留京的需要。這種安排不利於兩地積極交流，也不利於政治上的團結。

香港第四波疫情未完全結束，兩地仍未恢復通關是可以理解的。據全國政協常委唐英年引述，韓正雖然沒有提及通關時間表和指標，僅表示希望香港的疫情控制可以做好。但對於已打疫苗及做檢測的港區人大及政協，不合理的限制卻顯得帶有歧視成份。衛健委應該擺脫官僚主義，以更科學的方法作出恰當的安排。