選舉改制｜一文睇晒官方大框架、傳聞中的立法會選舉「新玩法」

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-03-11 20:47

全國人大今天（11日）以高票表決通過《全國人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度的決定》，本港選舉制度迎來一場「大手術」，立法會選舉、選委會的政治版圖、勢力分佈將出現大洗牌。 《決定》規定，立法會議員每屆90人，通過選舉委員會選舉、功能團體選舉、分區直接選舉三種方式分別選舉產生，雖然實體議席分布尚未出爐，但是次決定已框定第七屆立法會將會出現「三分天下、泛民消退」的大勢。

雙議席單票制下 單一陣營難全取兩席

根據現時立法會的組成，35席為地區直選，35席為功能界別，當中5席為接近全民一人一票的「超級區議會」議席。在立法會，不少議案規定以分組點票方式表決，包括由議員提出的議案。在選舉改制後，立法會變為90席，當中明確指出選委會議席將會「復活」，意味立法會日後將會分成三組，分別通過選舉委員會選舉、功能團體選舉、分區直接選舉三種方式產生90名議員。

至於議席實際分布，人大決定未有詳細交代，料留待下次人大常委會會議揭盅。現時政圈傳出兩大方案，包括「234（20席直選、30席功能界別、40席選委會）方案」，以及「333（30席直選、30席功能界別、30席選委會）方案」。據聞「234方案」落實的機會較「333方案」為高。

倘最終採用「234方案」，超區五席被取消，直選議席只剩20席，選舉由比例代表制改為雙議席單票制，在選舉改制下的新玩法下，最高票數的兩名參選人才能當選，變相令建制派或民主派也難以全取兩席。同時，過往靠比例代表制，以相對較少票數當選的小政黨或立場特立獨行的從政者，將難以當選。

當選要過三關 需取得五大界別選委提名

與此同時，今日的人大《決定》為參選立法會至少「落多兩道閘」，日後參選人要當選需至少先「過三關」，變相令泛民主派參選人「入局」難度激增。首先，《決定》要求立法會參選人需先取得選委會的提名，雖然《決定》無列明所需提名數目，以及需否同時在五大界別也要有若干數量提名，但此一規定已令泛民參選難度上升。

第二，《決定》亦規定，設立「香港特區候選人資格審查委員會」，審核包括立法會候選人在內的人士是否符合參選資格。立法會參選人過了以上「兩關」，才能正式進入戰場，循雙議席單票制的地區直選、功能界別或選委會互選，當選晉身立法會。

過了三關後，最後亦要過宣誓一關方能正式就任。根據即將完成條例的《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例草案》，如有議員在宣誓後違反誓言，律政司司長可隨時提出法律程序處理，變相即使過三關當選後，言行稍一不慎也可能隨時掉失議席。