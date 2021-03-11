選舉改制︱中聯辦：選舉委員會改制後「更有廣泛代表性」

撰文： 鄭寶生 最後更新日期： 2021-03-11 17:22

全國人大會議通過《關於完善香港特別行政區選舉制度的決定》，共有9條決定，除了改組選舉委員會及立法會之外，亦設之候選人資格審查委員會。 中聯辦發言人指《決定》充份體現包括港人在內的全體中國人民切實維護國家主權、安全、發展利益，維護香港長期繁榮穩定的集體意志，是國家從憲制層面堅持和完善「一國兩制」制度體系、確保香港長治久安的必要之舉，充分體現了合法性、正當性和進步性。

強調全國人大修改香港選舉制度不容挑戰

中聯辦發言人表示，根據憲法和基本法規定，中央擁有決定香港特別行政區設立及其制度的憲制權。全國人大根據「一國兩制」實踐的發展，從憲制層面決定完善香港選舉制度，是其權力和責任所在，具有不容挑戰的權威性。

《決定》改組選委會及立法會，發言人稱這些規定大大拓展了香港社會各界均衡有序的政治參與，保障了香港居民的民主權利和民主質量，使選舉委員會更加符合香港的實際情況，更加具有廣泛的代表性，更加充份地體現了香港社會的整體利益和根本利益，有利於香港民主制度的穩健發展，有利於香港社會的長治久安。

發言人說，相信通過選舉制度的完善，香港一定能夠走出長期存在的「政治泥沼」，集中精力破解深層次矛盾與問題，發展經濟、改善民生，融入國家發展大局，實現良政善治，再創發展奇跡。