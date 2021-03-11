港台《議事論事》突遭抽起　嘉賓袁彌昌：關我哋事機會好大

撰文： 鄭寶生 最後更新日期： 2021-03-11 23:58

原訂於星期四（11日）晚上8時播出的《議事論事》，晚上突然抽起，改播《卓越教室》，原因不明，港台回覆傳媒查詢時指，不評論個別個案。 原是今集嘉賓之一的國際政治學者袁彌昌在社交媒體表示：「我唔敢話一定關我哋事，不過機會好大。」

原訂討論修改選舉制度

《議事論事》是港台政局分析節目，剖析本港及兩岸局勢，主持人包括陳月慧、前立法會主席曾鈺成和前立法會議員余若薇。

節目原訂於逢周四晚上8時至8時半出街，內容為討論修改選舉制度，但今晚在未有通知下，換上原本在3月7日（本周日）已播放的《卓越教室》之〈青出於藍〉。

在港台《議事論事》網頁，仍然有過去集數包括上星期的節目重溫，但就沒有任何今集內容，下集預告亦沒有內容。《議事論事》facebook專頁亦沒有今集節目內容。

港台不評論個別個案

港台回覆傳媒查詢時表示，不評論個別個案，但重申為加強編輯管理，以回應《香港電台的管治及管理檢討報告》的建議，廣播處長及港台高層管理人員在具爭議性的節目播出前，會檢視有關節目，切實履行編輯責任，以保障節目符合約章及守則的要求。

今集《議事論事》原本訪問了袁彌昌及前民主黨立法會議員李華明，討論修改選舉制度。袁彌昌在facebook張帖相關新聞時表示，「我唔敢話一定關我哋事，不過機會好大」。