專訪︱何俊仁：北京對港政策「一左二窄」　有感溫和派也非出路

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-03-15 07:00

2021年對於香港民主派而言，相信是極度艱難的一年。1月初有逾50人因35+初選案被捕，47人被起訴，大部分人現時正被還柙；北京落實修改香港選舉制度，大幅提高特首選舉、立法會選舉入閘門檻，並減低立法會直選比例；連串執法行動促使民主派陷入低潮、成為驚弓之鳥，連有近二十年歷史的遊行搞手民陣，都面臨「解體」危機。《香港01》記者專訪民主黨前主席、支聯會副主席何俊仁，詳談民主派和香港政治前景。 何俊仁認為，北京近年對港政策已傾向於「不溝通、不讓步、不諒解」，一切以最嚴厲方式處理，並將打擊面擴至最大。他又引述三十多年前中共元老的警告，指北京對港澳的工作最忌憚就是「一左二窄」：走極左路線、樹敵過多。但從近期形勢看來，北京對港政策似乎再次走向這條舊路，非但不能孤立敵人，反而在團結整個民主派，也令人感覺到似乎連「溫和民主派」也不是出路。 作為與中共交手近40年的民主派前輩，何俊仁相信香港這場政治鬥爭遠遠未到終局之時，當民主派被清剿過後，當權派會繼續尋找新的敵人，其中商界將是特別高危的一群。他寄語年輕一輩，無論如何不喜歡中國內地也好，都要對中華文化、歷史、中國共產黨有充足的認識，了解自己的對手，才能知己知彼，在未來艱辛的日子中點亮一線光，繼續爭取民主。

憶政改爭議：私下談判現實上不可能避免

何俊仁於2006至2012年間出任民主黨主席，任內其中一大工作是與中聯辦談判政改，促使方案通過。不過據民主黨另一位前主席劉慧卿所言，自2010年後北京與民主派再無有意義的溝通。

回顧這段歷史，何俊仁表示發展到今日的局面令人痛心。他指當年之所以同意放行政改，因為即使未能做到2012雙普選，也能促使中央答應2017普選行政長官的時間表和路線圖，而且方案總算行前一小步，起碼民主派有可能提名出一位特首候選人，這也是當時極為有限的條件下，最合理和實際的決定。可是新制之下，何認為已無可能再出現實際的競爭。

何俊仁指，2014年人大8.31決定前，中央官員確實有和民主派立法會議員溝通。不過事後回顧，他覺得這類所有黨派一次過和京官見面的活動，現實上很難談出什麼：「在所有人面前，大家一定一開始就祭出自己立場，其實沒什麼機會坦誠對話，沒可能談到一些敏感話題，一定要私下、密集地談，才談得出一些具體共識。當然，有些朋友會不喜歡，認為這是『密室談判』，但歷史的現實就是這樣。」他表示，談判的過程中，最重要是雙方各自守住基本原則，彼此尊重、對等地坐下來談，在各自的底線範圍內商量，有成果後立即公布。

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▼2010年五區總辭、政改爭議▼

統戰本孤立敵人 北京做法卻團結敵人

不論如何，民主派與北京的溝通無法繼續下去，自2014年人大8.31決定、隨後的雨傘運動起，香港社會黃藍兩極化。2019年修例風波，引發香港自六七左派暴動以來最嚴重社會動盪，導致北京決定下重手整頓香港局勢，先有一紙《港區國安法》，再到近日人大直接修改香港選舉制度。這套「組合拳」之下，民主派面臨自上世紀誕生以來最嚴峻危機，35+初選案被拘控者遍及民主派幾乎所有光譜，派系接近被「連根拔起」。

身為律師的何俊仁認為，35+初選案中律政司的法律理據十分牽強，做法也偏離法律原則，似乎屬政治主導。「今次（初選案）拘捕五十多人，其實是很離譜的。受過法律訓練的人都知道，這樣的『證據』就說別人『叛國』，這是什麼地方？執行法律的官員真的要很厚臉皮才能做到。」

何俊仁表示，從《國安法》立法、初選案大搜捕，到選舉改制等行動，反映出北京近年對民主派「不溝通、不讓步、不諒解，只有硬的一套」的態度。他表示，在回歸前曾有中共元老提醒新華社香港分社（中聯辦前身）時任社長許家屯，指港澳工作最忌「一左二窄」，即走極左路線，統戰對象又過於狹窄，但今日的北京似乎重走這條舊路：「香港當時（回歸前）的新華社做的統戰工作失敗就是因為『一左二窄』。統戰就是要廣闊，要孤立敵人，但現在不是，而是到處樹敵，國際上也是這樣，香港也是這樣。」何認為，北京對民主派打擊面過闊，客觀結果就是令民主派反而更團結，因為大家正在受同樣的苦難。

▼47名民主派被控串謀顛覆國家政權▼

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「我們被捕人數不比本土派少」

在前述背景下，長年作為溫和民主派代表人物的何俊仁，直接向記者表示有感「溫和也不是出路」。他指：「我們被捕、被控的人絕對不少於本土派。我們不覺得現在在中共『極左』的路線下，（溫和與激進派所受的對待）會有什麼分別。這是很不幸的，我想不到他們會做到這麼絕，這麼瘋狂。有些人說現在的霹靂手段是暫時的，遲些就會菩薩心腸，但太遲了，你的霹靂手段已導致很多東西被毀於一旦了。香港人的信心、香港的聲譽已被毀於一旦。」

有親中派指控，所謂的「溫和泛民」近兩年和激進抗爭派愈走愈近，才導致今日局面。何俊仁表示非常不同意此說法，認為這將問題過度簡單化，沒有清晰了解香港真正發生什麼事。

何俊仁指，民主黨立場一向很清晰，不贊成暴力、反對「私了」，當日亦曾勸阻衝擊立法會的行為。不過他提到，真正導致局勢失控的，在於政府強行硬闖修訂《逃犯條例》；有警察使用過度武力、親政府人士暴力襲擊他人時，政府採取縱容態度，青年人拒絕屈服繼續反抗。凡此種種造成人民與政府對立，仇恨無法排解。他也不相信，主流泛民說一句「割席」，對局勢會有實質幫助，因為仇恨的來源是政府，部分青年人確實過於衝動，但行為和所受的對待並不成正比。「我們（民主黨）當然不會贊成暴力，但你（政府）自己都沒有和警暴割席，卻批評我們『不和示威者切割』，這種說法是毫無意義的。」

與中共交手近四十載 料政治鬥爭不會止息 商界高危

69歲的何俊仁，自學生時代投入社運，八十年代參與香港前途談判的討論，到後來長年參與支聯會、民主黨工作，又親自領軍和中聯辦「破冰」談判政改，與北京已交手近40年，論對中國政府的了解，相信在民主派內屬於前列。

何俊仁引述網絡上一句說法：「如果尖銳的批評完全消失，溫和的批評將會變得刺耳；如果溫和的批評也不被允許，沉默將被認為居心叵測；如果沉默也不再允許，讚揚不夠賣力將是一種罪行；如果只允許一種聲音存在，那麼，唯一存在的那個聲音就是謊言。」他認為，即使民主派被隔絕在體制外、大部分核心人物被拘控，以現時北京對港的「極左」路線，政治鬥爭絕對不會止息，而是會不斷尋找新敵人。「就像建國初期，一開始的土改只是針對『極少數』的地主，隨後就延伸到三反五反、反右運動，針對黨內人士和知識分子。」

何俊仁估計，當民主派勢力衰退，教育、傳媒界都分別開始受到整治，民間反抗力量減弱，下一步親建制陣營內部相信也會出現一輪爭權奪利的戲碼腥風血雨，而當中「政治表忠」大於一切，引用現任天津市委書記李鴻忠的說法，「忠誠不絕對就是絕對不忠誠。」在這種思維主導下，本地華資「大孖沙」或會成為高危的批鬥對象：「鬥完民主派，（建制陣營）內部一定會再鬥本地的『土共』，資本家也被指『不夠忠』，被指『只識賺錢』、『對祖國沒有承擔』。」

不過何認為，資本主義社會的商人本身就是這樣，守法、交稅是基本要求，要求他們愛國愛黨，做太多政治表忠，其實是強人所難。「資本主義就是『大公有私』，人人都會為自己和家庭的幸福著想。」

指支聯會最有愛國情懷 如被取締 年輕人也不會愛中國

提到愛國愛黨，自然不得不提支聯會。現時支聯會五大綱領為「釋放民運人士，平反八九民運，追究屠城責任，結束一黨專政，建設民主中國」。有內地「護法」之稱的北京航空航天大學法學院副教授、全國港澳研究會理事田飛龍去年11月曾稱，支聯會同時違反本地法律和《國安法》；港澳辦主任夏寶龍上月論及「愛國者治港」時，進一步提到中國共產黨是是「一國兩制」的創立者、領導者，認為擁護「一國兩制」的同時，反對「一國兩制」的創立者和領導者，是自相矛盾。在這個新形勢下，到底支聯會日後會否被取締？即使能繼續存在，又是否會因為「反對中國共產黨」而被剔除在「愛國者」之列，以後不得參政？

何俊仁表示，支聯會將繼續堅持三十多年來的方針和行動，不會因政治形勢而有所懼怕。他指，實力上雙方強弱懸殊，北京要取締支聯會易如反掌，但認為支聯會所體現的，正正是香港仍有一批民主派，仍然保留國家民族感情、具有愛國情懷、愛中國同胞、對民族苦難感到痛心。「愛國是否只有共產黨那種方式愛？過去廿多年來我們做過很多事，我自己上過幾次釣魚島，我們為國家二戰受害者打官司、討公道、口述歷史，他們又知道嗎？你想『打死』我們很容易的……但我們是不是一種和你之間『你死我活』的矛盾？我們當然不可能令共產黨『死』，我們也沒有這個能力，但你是否要我們不能『活』？有沒有需要弄死支聯會？」

「我們撫心自問，香港到今日，尤其年青人，有多少仍對國家有感情？」何俊仁進一步指出。他指自己成長的一代，知識分子尚且會「認中關社」，了解中國歷史文化、地理、古典文學，但回歸後政府自行削弱中國歷史文化的教育；近年的政治局面，亦令新一代覺得中國和民主化愈走愈遠。「你會發覺，真正愛人民，愛自己歷史，愛自己文化，甚至愛自己國土的人，只要不是遵從黨的指示，不同意他的說法，原來也可成為不愛國的人，甚至是叛國的人，這個國家對普通人來說，還有什麼意思呢？年青一輩如此失望也是這個原因。」亦因如此，他認為即使支聯會被取締，年青一輩也不會變得「愛國」。

寄語青年人：了解中國、在漫長歲月中保持希望

年近古稀，目前有4宗官司在身的何俊仁，現時已較少參與民主黨事務，目前主力參與支聯會工作、為民主派人士打官司。他表示作為前輩，喜見新一代對香港有所承擔，但亦寄語青年人多認識中國、了解中國共產黨，因為無論對中國和中共持什麼態度，香港爭取民主絕不可能與中國無關。「我當年說了一句『香港民主派的對手是中共』，被（前全國人大法律委員會主任委員）喬曉陽點名批評我『對抗中央』。但政治現實就是這樣，無論你是否愛國，了解中共歷史是必不可少的一步。有了客觀全面的了解，再衡量自己願意對香港承擔多少。」

何指，世界任何地方爭取民主自由，都經過一段漫長的艱難歲月：「香港過去比較好運，也許上天要香港受一些磨練。惡劣的環境，更加要保持實踐的智慧，知道自己的局限，總會有生機出現。歷史的發展，大家都預計不到，但都不要放棄、絕望、失敗。在漫長的黑暗日子中理智分析、審時度勢、堅守底線，這一點比起於前線拋頭顱灑熱血更加困難。」他表示，無論處境多麼困難，都會對香港年輕一代保持信心。