專訪︱朱兆麟：政界需洗牌成「九一」比　倡基本法「細化」修訂

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-03-11 07:00

全國人大會議即將審議及通過《全國人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度的決定（草案）》，本港政治版圖將會全面改寫。近一年由《港區國安法》推行並實施，到修改選舉制度，都是衝著香港過去數年亂局而來。到底在「後選舉改革」年代，香港政局應如何走下去？民主派還有沒有生存空間可言？ 香港政治及管治學院召集人朱兆麟接受《香港01》訪問時提到，香港過去數年發生的事，令中央必需出手改革制度。他認為，香港政治版圖需要再來一場「大洗牌」，將反對派壓縮到只佔體制內一、兩成左右，政治局面才能回到正軌。長遠而言，朱認為《基本法》都需要作全面的檢視和修改，「細化」部分條文及釐清提出修改的責任誰屬，才能確保香港長治久安，及時處理問題。

中央以往對港兩工作尚未完全收效

香港政治及管治學院是一所本地政治人才培訓機構，朱兆麟本身是全國港澳研究會會員，曾涉獵政策研究，與公職界人士、政府官員多有交流，是政府民間智囊之一。

他認為，過往中央在對港政策上有兩個未完全收效的地方：其一是中港融合方面的不足。朱兆麟舉例指，粵港澳大灣區規劃提出多時，但以其觀察，港人普遍對內地的了解仍然未夠，國情教育仍有相當多改善空間，「大家總是覺得（中港之間）有一條線還未融合」，政治、文化上有較大的疏遠感，大至政治意識形態，小至公式文件的語言，例子比比皆是。

朱兆麟表示，香港的國情教育固然要多做，但香港人自己「行前多一步」，親身感受和了解國家的發展，從而思考香港的角色，也相當重要。他相信，這一點隨著中央往後陸續推出更多惠港政策，會持續改善。

其二在政治上，也是最重要的部分，朱兆麟指中央過往較為重視團結愛國陣營，簡單來說就是「永遠在統戰一些已被統戰的人」，針對反對陣營的工作需要再多做一點。不過他相信，中央從無輕視香港議題，今次選舉制度「大手術」，已是踏出一步。

朱兆麟批評，香港反對陣營「從來沒有重視中央曾釋出的善意」，例如2015年政改方案，縱使不是最完美，但總是一個普選方案：「我就當這是1.0方案，但為何一開始就要10.0呢？哪有制度一開始就是完美的？看看美國，選舉人票制度還不是一樣有漏洞。」他亦指，反對派過往一段時間「西瓜靠大邊」，修例風波期間主流氣氛傾向勇武、激進，就跟著風向擺，威脅國家領土完整和中央權威，「人就是這樣，永遠會測試底線，沒有人告訴紅線在哪，他們就會不停製造問題。《國安法》是你求仁得仁」。

睇現時行政長官選舉委員會4大界別▼▼▼

指政界須洗牌成八二、九一比：執正過程，陣痛難免

按照目前坊間流傳版本，有意見認為中央拍板修改香港選舉制度後，立法會的民選成分減少了，選委會中最具民意代表性的區議會也被削去，民主進程回到八、九十年代，是一種退步。

朱兆麟指，現時香港整個政治體制仍在「執正」的過程，陣痛難免。他指，政界要迎來一場「重新洗牌」，民主派不會從此消失，但肯定在政界的勢力會大幅縮小，認為在整體體制內（包括區議會、立法會、選委會），愛國陣營和反對派所佔比例，至少變為八二比，甚至九一比，換成絕大部分是「國家認識、可信任的面孔」；留下來的反對派，都要以溫和派為主，沒有說過顛覆國家的言論，確認愛國愛港，待社會體制穩定過後才談繼續往前走民主進程。

全國港澳研究會理事、北京航空航天大學法學院副教授田飛龍較早前撰文提到，中央決心打造的不是橡皮圖章或「忠誠的廢物」，而是賢能的愛國者。朱兆麟相信，中央十分清楚「忠誠派實力去到邊」，相信政制改變後建制派之間會有良性的競爭。

當然，他認為香港政府在管治能力上，有大量的改善空間，例如制度上的執行力不太足夠，政府施政也不能切身了解市民需要：「政府每做一件事，就開一個辦事處，部門之間各自為政；制訂政策的人和執行的人不協調，結果連食肆全日禁堂食都朝令夕改，不了解市民實際需要；又比如說2019（區議會）選舉，很多人說要叫停，但當時決策者怎麼想呢？為何最後沒有做呢？」

朱兆麟認為，《基本法》也須因應時代轉變而修訂，大方向為將條文「細化」。（資料圖片）

倡《基本法》條文細化、規範化修訂程序

長遠而言，朱兆麟認為中央需考慮改良《基本法》。他指，《基本法》於三十多年前起草，當時起草者未必想到回歸後的眾多執行問題。「當年鄧小平說《基本法》寫法要『宜粗不宜細』，留下很大彈性給特區，連第23條都是幾句寫完。不過當時的人，也未必預計到香港社會這麼複雜，自由度太多反而未必應對到新的局勢。」他認為《基本法》也是時候更新，但未有具體指出什麼條文需要改，只是覺得從原則上，應該將條文「細化」，寫得具體一點。

朱兆麟又指，其實修訂《基本法》也應該規範化，釐定清楚日後如要修訂，程序應如何走：「到底是人大自發修改，還是特區政府發現有需要時向中央提出？釐清這方面的權力來源，不用等到每次都要中央發現問題忍無可忍才動手。」