專訪︱田北辰籲愛國陣營勿再「互片」　嘆有人「爭住表現自己」

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-03-02 19:22

公務員系統近日陷入政治漩渦，食物及衞生局新任常任秘書長劉利群上周獲晉升，遭部分建制媒體發炮攻擊，批評她過往處理「連儂牆」不力，更指控其丈夫蔡海偉為「泛民首腦」。行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀近日呼籲停止「文革式批鬥」，指有關言論打擊公務員士氣，但葉太反被支持者批評「護短」。 港區全國人大代表、實政圓桌立法會議員田北辰今日（2日）下午在fb發帖，表示：「中央穩定香港，同為愛國陣營，意見和而不同，言論小心表述，互扣帽子禍港。」 他接受《香港01》訪問時指，希望建制派之間能理性討論、注意用詞，包容不同意見，不要隨意「互片」（互相攻擊）。他提到，可能因為民主派被清剿過後，有人「爭住表現自己」，因此想不斷尋找新敵人，放大分歧，但認為這樣做只會繼續令社會陷入混亂，不利中央穩定香港。

田：葉太用「文革式批鬥」令部分深藍不滿

田北辰表示，葉劉淑儀為劉利群發聲時，用了「文革式批鬥」一詞，或令部分深藍人士不滿，因此可見社交網上有很多網民留言辱罵葉太，指控她「護短」、「暗黃」，甚至「想收買人心」等等，多難聽都有。他指從海量的咒罵聲中，也有部分人提出實質理據，指劉利群當時在食環署的工作，對「止暴制亂」的工作有不利影響。

田北辰指，意見當然可以不同，但希望彼此之間用詞要有分寸，不要過火：「起碼葉劉淑儀一定不可能是黃營的吧？這明顯不是事實。今時今日中央想穩定香港，不是想搞死香港，如果連建制派都『互片』，長此下去會很麻煩。」

他提到，前中央政策組首席顧問邵善波近日呼籲對香港不要「overkill」，否則只會「病人變死人」，意思就是「一國兩制」運行上確實出現一些困難，但如果用藥過重，最終只會禍及香港：「用藥用得太重，病人會死，用得太輕，病人又沒有反應。下手下得準確很重要。」

指互相攻擊只會「搞亂」社會

田北辰指，過去一段時間《港區國安法》對民主派產生明顯的打擊作用，但可能因為民主派被打倒後，藍營內一些人「爭住表現自己」，於是刻意放大彼此分歧，互相攻擊，但這樣其實是在另一個層面「搞亂」香港社會。

正在深圳檢測、準備上京參加「兩會」的田北辰表示，相信中央對此情況十分清楚，到情況失控時自會阻止：「希望大家小心想清楚，『一國兩制』要走下去，這樣搞亂、鬥爭，對香港沒有好處。不同力量都要明白，一些人用力比你希望的太多或者太少，都只是策略的問題，不要動輒就扣帽子。」