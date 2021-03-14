選舉改制｜港澳辦批七國集團詆毀人大決定　稱改制是港人共同意願

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-03-15 11:36

全國人大日前高票通過《完善香港特別行政區選舉制度的決定（草案）》，多國香港的情況表達關注，七國集團（G7）外長及歐盟前天（12日）發表聯合聲明，指香港的異見繼續遭受打壓，認為香港民眾須相信自己的一票，不同的觀點不應被滅聲。 國務院港澳事務辦公室發言人今天（14日）發聲明，批評七國集團詆毀人大決定，對有關國家干涉中國內政表示強烈反對。發言人批七國集團歪曲事實，妄加評論，違反了國際法和國際關係基本準則，是對中國內政的粗暴干涉。

林鄭月娥列席全國人大代表會議開幕（林鄭月娥facebook）

七大工業國外長批侵蝕香港選舉制度

七大工業國由英國、美國、加拿大、法國、德國、意大利及日本組成，七國外長日前聯同歐盟外交與安全政策高級代表早前發聲明，對中國當局基本上侵蝕香港選舉制度的民主元素深感憂慮，指有關決定明確顯示中國政府有意排除香港的異見人士。

七國集團聲明提到，人大決定及大規模拘捕民主派人士，損害香港在「一國兩制」下享有的高度自治。七國及歐盟認為，有關改變會扼殺多元政治，與基本法列明的邁向普選背道而馳，而且亦限制在《中英聯合聲明》保障的言論自由。

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港澳辦發言人批G7粗暴干涉

國務院港澳事務辦公室發言人稱，全國人大對香港特別行政區選舉制度作出修改和完善，純屬中國內政，任何外國都沒有資格說三道四，批評七國集團就全國人大有關決定發表的聲明歪曲事實，妄加評論，違反了國際法和國際關係基本準則，是對中國內政的粗暴干涉。

發言人指出，人大決定目的就是為一國兩制在香港行穩致遠築牢制度根基，形容是「包括香港同胞在內的全中國人民的共同意願」，是確保香港長治久安的治本之策，又指實踐證明，要全面準確貫徹一國兩制方針，就必須實行愛國者治港，要維護香港繁榮穩定，就必須實行愛國者治港；要推進香港民主穩健發展，就必須實行愛國者治港。

發言人又稱，「港獨」、「黑暴」、「攬炒」等「違法」活動在香港一度肆虐，形容「與西方一些國家公開或暗中支持直接相關」，「在香港局勢由亂轉治、日漸向好的今天，少數西方國家仍然打著『自由』『民主』幌子，極力干擾香港事務，其政治圖謀世人皆知。中央政府貫徹一國兩制方針，維護國家主權、安全、發展利益和香港長期繁榮穩定的決心堅定不移，反對外部勢力插手香港事務和乾涉中國內政的決心堅定不移，任何霸權主義行徑必將以失敗告終。」