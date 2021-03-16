選舉改制︱林鄭：立法會選舉9月舉行有很大難度　以綜合草案修例

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-03-16 11:50

全國人大會議日前通過《完善香港特別行政區選舉制度的決定（草案）》，人大常委會最快月底開會修改《基本法》附件，再由港府進行本地立法。 特首林鄭月娥今日（16日）出席行政會議前表示，由於要修改多條主體及附屬法例，部分修訂是「牽一髮動全身」，故採用綜合條例草案方式處理，林鄭形容做法非新生事物，目的只為方便政府提交草案及立法會審議。 林鄭透露，昨晚曾與來港的港澳辦副主任張曉明會面，又稱在人大通過決定前已向中央表達意見，但不適合透露有關內容。

三方法加快審議選舉修例進度

至於「綜合條例草案」的審議時間表，林鄭強調尊重立法會憲制功能，一般不會由行政機關提出審議期限，但她相信，由於市民不願意見到未能完成來年三場選舉，所以她已與立法會主席梁君彥磋商，其中有三個方法可以加快審議進度：第一是政府加快工作，在短期內向立法會提交草案，但林鄭承認工作有困難，因涉及龐大工作，政府已安排政制及內地事務局及律政司專責同事負責。

第二是立法會盡量騰出空間處理草案；第三是政府在審議過程中全面配合立法會議員，例如議員對草案有提問，林鄭已要求相關同事盡量於一兩日內回答。

談及下屆立法會選舉能否如期在今年9月5日舉行，林鄭說，去年因疫情問題押後的立法會換屆選舉，法例寫明9月5日為投票日，但距離至今只有五個多月，現時需待人大常委會修改《基本法》附件一及二，再經本地法律修訂，其後再重新進行選民登記等，認為有很大難度。她表示，待特區政府對情況掌握更準確情況後，會再公布新的選舉細節。

拒評審查委員會能否司法覆核

被問到她有否屬意日後立法會各界別議席採什麼比例、若直選大幅削減議席後，是否仍能反映公眾意見，林鄭僅稱，觀乎人大決定內容，選委會增至1500人、立法會增至90席，方向上都是擴展多於限制。她又引述人大常委會副委員長王晨所言，改制的目的是希望日後選委會更具廣泛代表性、代表更多人利益，並按香港實際情況調節，相信日後方案都會基於以上原則。

對於全國人大常委譚耀宗日前指，候選人資格審查委員會的決定不應受司法覆核，行政會議成員湯家驊則表明不同意有關做法，林鄭回應說自己不予置評，認為這是他們的個人意見，她會尊重，現時中央官員也正聽取各方意見。

▼港澳辦副主任張曉明座談▼