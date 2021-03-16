宣誓修例｜王進洋改變主意暫不辭任：做得一日得一日　將捐出薪金

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-03-16 16:25

《2021年公職(參選及任職) (雜項修訂)條例草案》明日（16日）將會在立法會首讀，當中規定區議員也須宣誓擁護《基本法》及效忠特區。離島區議員王進洋上月於社交網上表示，當修例過後、政府安排區議員宣誓之時，將會自行辭職。惟事隔三周，他接受傳媒訪問時表示，暫時不會辭任，認為區議員所獲得的資源以及公職身份，仍有一定作用。 王進洋回覆《香港01》記者指，因收到街坊的關注，認為可以在原則和對選民的承諾之間取得平衡，區議員工作「做得一日得一日」。

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憂資源「落入對家手上」 無公職與政府接洽相當吃力

王進洋接受有線新聞訪問期間提到，未必不會宣誓，現時在他心中的想法，是「辭職（比例）佔六成，留下佔四成」。他指，需要考慮如果資源「落入對家手上」會如何。再者，如果離開區議員崗位，與政府部門接洽時沒了公職人員身份，會相當吃力。不過王進洋指，即使繼續留任，也會捐出薪金予同路人。

他又指，已預計會有人批評自己「出爾反爾」，或是質疑他當日「一時之快」信口開河，但認為「如果你無心觀察，你永遠不會看到原因」。王進洋表示，會多聽一些街坊意見後再想清楚，最遲6月決定。

何致宏冀市民諒解 袁浩倫指不宣誓立場未變

在同一節目中，中西區區議員何致宏表明仍然保持看法，將離開議會。他表示自己初選時是彭卓棋團隊成員，彭現時被控串謀顛覆國家政權罪，「與其宣誓後都不能做議員，亦有機會負上刑責，或者追討過往薪津，高風險被DQ的情況下，我不傾向宣誓。」他表示，無論議員是否宣誓，都希望選民諒解，不要指摘。

北區清河選區區議員袁浩倫較早前亦向傳媒表示不會參與宣誓，指效忠對象是香港人，質疑當局輸打贏要，日後亦可能就「擁護基本法、效忠特區」負面清單增添項目，「龍門」一直在政府手上。他回覆記者查詢指，拒絕宣誓的立場沒有改變。

回覆《01》查詢：街坊對辭任「好大意見」

王進洋回覆記者查詢時表示，當時表態擬辭任後，有支持他的街坊「好大意見」，仔細考慮之下認為居民的關注也有道理，需要在原則和服務居民方面取得平衡。他指，目前正考慮宣誓後，將其後所獲的薪金捐出，並公開交代受助對象，具體形式和數字未有定案。

被問到是否擔心因過去一些言行被政府追究，最終一樣失去議席，王進洋表示「唔考慮得咁多，冇嘢係完美」，認為在服務選民方面「做得一日得一日」。

曾跟進機場三跑 上任後新手法處理非法聚賭

王進洋早年主力跟進機場三跑工程，曾提出司法覆核，他在2015年出戰區議會選舉，挑戰周浩鼎，以244票之差落敗。王進洋其後繼續社區工作，包括關注港珠澳大橋通車後於東涌區內造成的嚴重擾民問題，他於2019年區議會選舉再次挑戰周浩鼎，取得5,049票，擊敗只得3,619票的對手。王任內以一些「嶄新」手法處理區務，如處理區內聚賭問題時，會走到非法聚賭熱點，大聲朗讀非法聚賭人士手上的啤牌，令他們無法繼續牌局。

去年3月，王進洋表明拒絕接受「支持23條立法」市民的求助，民政事務總署回應事件時指，區議員就市民對個別事宜的立場，作出歧視性的對待，只會分化社會，與建設社區、促進不同人士參與社區事務的精神相違背，批評有關行為涉嫌違反《區議員及區議會轄下委員會成員操守指引》，總署已發信予相關議員。