選舉改制︱消息：廖長江任修例法案委員會主席　張國鈞任副主席

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-03-16 16:44

全國人大會議日前通過《完善香港特別行政區選舉制度的決定（草案）》，盛傳人大常委會最快月底開會，審議具體細節方案，其後港府將以「綜合條例草案」形式進行本地修例工作。 由於修例時間緊拙，預料最遲5月內需完成本地立法工作，以趕及最快9月進行選委會換屆選舉、12月進行立法會選舉。消息指，為確保修例工作萬無一失，建制派屬意由「班長」廖長江出任修例草案法案委員會主席，民建聯張國鈞任副主席，委員會最快4月成立，盼於一個月內完成工作。

修例時間緊拙，預料最遲5月內需完成本地立法工作，以趕及最快9月進行選委會換屆選舉、12月進行立法會選舉。（資料圖片）

梁君彥：立法會3月底沒有會議 樂意加會審議

立法會主席梁君彥今早出席中聯辦座談會後表示，未來一年有三場選舉，形容修例時間迫切，立法會會配合相關審議工作。他指，立法會在本月31日開始連續三個星期都不會召開大會，若政府希望在該期間提交草案予立法會首讀，他樂意加開會議。

有資深建制派透露，預料人大常委會最快本月底開會並公布修改選舉制度細節，若政府趕及向立法會提交草案內容，最快可於本月底進行首讀。但由於立法會4月須審議《財政預算案》，最快要到5月才可恢復二讀草案。

▼港澳辦副主任張曉明來港出席座談會▼

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林健鋒倡功能界別加青年、婦女組織及中資機構代表 禁持外國護照者參選立法會

行政會議成員、經民聯林健鋒建議，應將目前地區直選分拆成更多細區，並研究調整功能界別組成，包括加入青年、婦女組織及中資機構代表等。他又提倡仿效外國，禁止有外國護照人士參選立法會，做法可以「劃線」形式處理，即禁止某一段時間後仍申請外國護照的人士參選立法會。

黃國健贊成選委會佔立法會40席

另一行會成員、工聯會黃國健建議，立法會議員日後參選需先獲選委會5個界別、各10張提名票才能入閘。他又希望能提升選委會中勞工界代表比例，個人建議立法會90席中，選委佔40人、30人地區直選及20人來自功能組別。

田北辰建議：選立會需在選委會5界別各取最少3提名票

港區全國人大代表，立法會議員田北辰則建議，日後參選立法會人士需在選委會5個界別各取得最少3張提名票，又建議1500名選委會委員可以在3個立法會界別，即選委會、功能組別及地區直選都可以各有一張提名票。