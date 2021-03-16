選舉改制︱湯家驊「自薦」任資格審查委員會：如中央委任願付出

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-03-16 12:27

全國人大上周通過修改香港選舉制度的決定，包括設立候選人資格審查委員會，審查選舉委員會、行政長官和立法會議員候選人的資格。港澳辦常務副主任張曉明等北京官員昨日（15日）起來港出席座談會，聽取意見。 有份出席的行政會議成員、資深大律師湯家驊表示，自己適合出任資格審查委員會成員，若中央願意委任他，他願意為香港社會付出，但直言其他人未必接受。

▼港澳辦副主任張曉明來港出席座談會▼

+ 5 + 5 + 5

湯家驊冀勿全數取消區議會議席

湯家驊今早在商台節目上表示，今次修改選舉制度，中央已進行比較廣泛的諮詢，他昨在座談會上指，區議員是民意代表，完全取消區議會選委會議席不太公平，建議可按比例代表制，18區各選兩名區議會代表晉身選委會。

他希望中央「中間著墨」，在立法會採用「333」方案，地區直選、功能組別及選委會界別各佔30席，認為是較平和的做法。

願加入審查委員會 「其他人未必覺得我合適」

被問到會否擔任資格審查委員會成員，湯家驊說，願意為香港社會作任何付出，自認為適合擔任，但其他人未必接受，「老實講，民主派人士覺得我係建制派，建制派人士覺得我係民主派，100%嘅人都未必接受我，我自己覺得我係合適人選，但其他人未必覺得我合適。」他又指，法律工作者並非完全不食人間煙火，他反對退休法官不適合擔任委員會成員的說法。

至於人大常委譚耀宗指審查委員會決定應不受司法覆核，湯家驊指，司法覆核並非判斷有關決定是對或錯，而是作出有關決定的過程是否符合程序公義，本身成功提出司法覆核的機會已非常微，認為應容許司法覆核審查委員會的決定。

社總質疑削弱社福界力量 以團隊形式參選機會微

另外，特首林鄭月娥早前透露，社福界將從選委會第三界別，調至第二界別。社福界選委、社總外務副會長張志偉在港台節目說，社福界原本在選委會第三界別佔60席，而第二界別中各業界一般佔30席，如社福界被調至第2界別，所佔議席或減少，削弱了社福界力量。

張志偉指，當初選委會組成時，社福界具特別角色，因社福界服務基層，掌握社會脈搏，可反映基層意見，如今次調動屬實，反映中央希望重新定義或弱化社福界代表基層聲音的角色。

對於設立資格審查委員會，張志偉指，難以得知當局「把尺點擺，龍門點搬」，明顯影響社福界人士參選選委的意欲。他稱，社福界政治光譜較闊，相信仍有選委可入閘，但較「前進、進步」的社工入閘空間大幅縮減。他估計，社福界仍會有人以組隊形式參選選委，但社總暫未有討論，料以社總名義出選機會甚微，因社總過往在社會事件中支援年輕人，相信不容易通過資格審查。