澳門研究引入社會信用評分系統　內地評分低會限制人身自由

撰文： 鄭寶生 最後更新日期： 2021-03-16 18:55

內地近年實行社會信用評分體制，將人民分為4等，評分高的人會有一些優惠，但評分低的人會限制人身自由，甚至影響子女升學。 澳門媒體報道，澳門新上任的政策研究及區域發展局局長張作文表示，會視乎澳門情況，研究引入或自行實施社會信用評分系統。

葡文媒體《今日澳門》報道，昨日上任的張作文表示，「人的信譽非常重要」，將研究澳門是否有條件實行社會信用評分系統，指會研究將該制度帶到澳門的可行性，又補充指澳門亦有能力自己建立一套系統。

2019年「信用中國」標示港澳地區 後刪除

2019年7月，內地官網站「信用中國」在「地方信用網站」上標示香港、澳門和台灣，時任本港政制及內地事務局局長聶德權在facebook澄清，指相關體系不會在港實施，不是香港政府的計劃，並已經向內地反映要求刪除，以免誤會。而時任澳門政發局局長米健亦表示，澳門不會實施內地的社會信用體系，但表示可自行研發一套與內地不同的社會信用評價標準與方式。

據澳門網媒《愛瞞日報》資料，當地現時已經裝設超過1,600支天眼，預計2028年會增至4,200支，同時已測試人臉辨識和車牌辨識技術，另澳門政府正籌備立法，建立DNA數據庫。

▼2014年內地睢寧縣試行社會信用評級▼

根據得分的高低，人民會被分為 A、B、C、D 四個誠信級別。（香港 01 製圖）

內地評級分四等 高分有便利 低分限自由

內地信用評級分A、B、C、D四等，高評分者可以有多種優惠和便利，例如租車不用付按金、貸款息率較低、機場排隊可以排快線等，而低分者除了貸款息率較高，甚至會被限制個人自由，例如不能買機票、火車票，子女不能升讀較佳學校等。

內地的信用評分更會因身邊的朋友、親人行動而加減，例如配偶得到國家級表彰的話，另一半亦會加分，如親人因維權、上訪而被行政拘留，家人評分亦會下跌。

此外，所有受限制的人士均會公開名字，不單止招聘時企業可以查閱，一般人亦可透過官方網站得到資料。