內地擬推「社會信用體系」　網上誹謗勁扣分　5條問題知多啲！

國務院2014年公布望在2020年於全國建立「社會信用基礎性法律法規和標準體系」，有關體系在內地多處試行，其中江蘇睢寧縣具體列出每個人基礎有1000分「個人誠信分」，沒交稅、拒養父母、網上誹謗他人、圍堵政府機關等都可被扣分，一旦太低分會連火車飛機不能乘搭。近日有傳大灣區發展計劃中相關體系或延伸至香港，港府今日傍晚即發聲明否認，惟不少港人仍覺不安，大批關注有關體系，想知多啲，即睇以下5條問答題！

國務院2014年發布《社會信用體系建設規劃綱要（2014—2020年）》，希望在2020年建立「社會信用基礎性法律法規和標準體系」。（資料圖片）

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1.什麼是「個人誠信分」？

這是信用體系所得分數的統稱，國務院2014年發布《社會信用體系建設規劃綱要（2014—2020年）》，望明年於全國建立相關法規及標準體系，評分系統暫未有統一，試行地區各有做法，部分由地方政府管理，部分更交由私人平台評分。簡單而言是每個人有基本分數，按其行為會被加減分，高分者會被視為較有誠信，可獲更多便利；反之則會受到一定懲罰，或被剝奪某些權利。

2.如何評分？

社會信用體系將市民的誠信分作4個領域，包括政務誠信、商務誠信、社會誠信和司法誠信等，暫未具體說明如何評分。其中正試行的江蘇睢寧縣，早年曾明確列明評分準則。

據以睢寧縣標準，市民信用初始分訂為1000，再按A、B、C、D級劃分，擁有970以上即屬A級「誠信級別」；850至969分屬B級「較誠信級別」；600至849分的C級為「誠信警示級別」；分數低於599分即為D級「不誠信級別」。

睢寧縣曾具體列出怎樣會被加分或扣分，如有交稅得50分、欠稅扣50分、拖欠公費3個月以上則扣35分；部分社會行為，如破壞社會秩序或圍堵黨政機關等要扣50分，網上誹謗他人更要扣100分，不孝子女沒履行贍養、撫養義務都要扣50分。提及的加分方法相對較少，從事公益事業並留有紀錄者同一年加10分，個人受國家級表彰則可以加100分。

江蘇睢寧縣試行社會信用體系：

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3.有獎有罰？

以睢寧縣制度來說，A級者在入學、就業、社會救助、入黨等會獲優先考慮，反之信用跌到D級的人，資格審查、執照審核、政策性扶持及救助項目等當局都不予考慮。同樣試行的蘇州市，有官員稱要令有關制度發展成「隱形血脈」，更舉例指市民到圖書館借書，信用分高巿民可免押金，連借閱期限和書本數量都翻倍。

低分者則會被懲罰，內地政府去年落實「適當限制特定嚴重失信人」，低分巿民有可能被禁止乘飛機或坐火車等。山東濟南市甚至實施「養犬登記信用計分制」，若市民評分不佳，連寵物都可能被沒收。

4.哪些城市已推出？

截至去年1月1日，法改委公布首批試行信用制度的「示範城市」，包括杭州市、南京市、廈門市、成都市、蘇州市、宿遷市、惠州市、溫州市、威海市、濰坊市、義烏市、榮成市。各個城市各有自己的信用評分，杭州市為「錢江分」、廈門市為「白鷺分」、蘇州市「桂花分」、宿遷市「西楚分」、威海市「海貝分」。

聶德權fb強調不會在港實施。（網頁截圖）

5.關唔關香港事？

有關信用體系原只涉及內地城巿，惟有報道指大灣區發展規劃綱要上，提到「推動與港澳開展信用資訊共用、信用評價標準對接、信用產品互認、信用服務機構資質互認等合作，探索依法對區域內企業聯動實施信用激勵和失信懲戒措施」，令人質疑香港也可能會推行有關體系。消息近日在網上瘋傳，香港網民反應極大，港府今日發聲明澄清指「該計劃只適用於廣東省；特區政府不會在香港施行『社會信用體系』」。政制及內地事務局局長聶德權更在個人facebook帳戶貼圖，斷言「絕對不會在港實施」。

（綜合）

日前大灣區發展計劃推出具體措施，稱要加快建立社會信用體系，有網民以為香港同樣關事，政府馬上澄清。(新聞公布截圖)