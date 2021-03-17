巴士加價｜林鄭指巴士公司蝕入肉　陳帆：確保持續營運及員工生計

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-03-17 13:38

行政長官會同行政會議通過4間專營巴士營辦商的加價申請，城巴、新巴、九巴、嶼巴加價幅度由8.5%至12%不等，新措施於下月4日起實施。 特首林鄭月娥今日（17日）在立法會指，巴士加價是艱難決定，但政府過去兩三年都無批准巴士加價，當中有兩間公司已分別有7年及10年無加價，形容每間巴士公司都「蝕到入肉」。 運輸及房屋局局長陳帆表示，在當下疫情肆虐的情況，批准四巴加價是困難的決定，強調批准加價考慮了全盤因素，包括巴士公司的營運危機、市民面對的交通費壓力等，因此政府決定提高「公共交通費用補貼計劃」的補貼上限，由400元增至500元，並延長計劃6個月。

林鄭：若不批加價基層員工亦受影響

林鄭月娥今早出席立法會質詢時間，工聯會議員麥美娟質疑，為何行政會議批准巴士加價，認為在失業率高企情況下要市民百上加斤。

林鄭回應指，過去兩三年由於一系列因素特區政府沒有批准巴士公司加價，其中兩間至少有7年及10年無加費，而政府檢視過相關財務情況，每間巴士公司都「蝕到入肉」，因此如不批准加價，巴士服務將大幅下降，「巴士公司要裁員或放無薪假，這些都是基層市民受到影響。」

她說，政府已紓緩有關加價壓力，包括放寬公共交通津貼門檻及提升回饋上限。

陳帆：冀上調交通補貼紓緩巴士加價影響

陳帆表示，明白票費調整對市民帶來影響，尤其每天須出行的市民帶來交通費壓力，正因如此，政府決定提高「公共交通費用補貼計劃」的補貼上限，由400元增至500元，並延長計劃6個月，希望為市民帶來援助。

陳帆解釋，專營巴士公司過去幾年面對嚴竣的營運危機，部分公司錄得嚴重蝕損，強調批准加價考慮了全盤因素，包括確保公共交通服務得以繼續營運、二萬巴士公司工友的生計、市民所承受的交通費壓力等。他強調，巴士公司需做好常務管理，提升服務質素和市民乘車舒適度。