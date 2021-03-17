選舉改制｜林鄭倡先立小組委員會　李慧琼稱有先例：最快下周開會

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-03-17 17:18

全國人大會議日前通過《完善香港特別行政區選舉制度的決定（草案）》，預料人大常委會最快月底開會，審議具體細節方案，其後港府將以「綜合條例草案」形式進行本地修例工作。 特首林鄭月娥今（17日）出席立法會「短問短答」時表示，未來12個月有多場選舉，強調修例時間十分緊迫，立法會支持及配合不可或缺。她主動建議立法會內務委員會先成立小組委員會，先討論人大決定主要內容，待稍後政府提交條例草案時，可立刻轉為法案委員會，政府官員亦樂意出席配合，她希望立法會能同意有關建議。 內會主席、民建聯李慧琼回覆《香港01》查詢時透露，林鄭昨已事先向她「打招呼」，她指過往亦曾有先召開小組委員會審議政府法例的經驗，但對上一次已是2001年審議《版權（暫停實施修訂）條例草案》。李慧琼相信，在內會本周五會議商討後，最快下周可開會，預料待轉為法案委員會後才需「開快車」加會審議。

林鄭月娥出席立法會質詢時建議，立法會內務委員會可先成立小組委員會，先討論人大決定主要內容，待稍後政府提交條例草案時，可立刻轉為法案委員會。（余俊亮攝）

提早成立委員會有先例

翻查資料，在2001年4月，由於當時社會關注到《版權條例》條文「過辣」，影印報章都可能需負上刑事責任，政府向立法會提交《2001年版權（暫停實施修訂）條例草案》，建議暫停實施部分條例內容，並一度要求立法會一日之內三讀通過有關修訂。

不過，由於多名議員反映草案內容不完善，政府認為有必要對法案作技術性修改，押後提交法案。4月20日，內務委員會於政府再度提交草案前，先成立小組委員會討論內容，5月4日才成立法案委員會。

李慧琼指，法案委員會開會時一般分兩部分，先審議法案的總體原則，再逐項審議各條文內容。她認為，率先召開的小組委員會可先審議原則部分，待人大常委會制訂內容及港府草擬好草案內容後，法案委員會可立即進行逐條審議，加快審議進度。

《香港01》昨日獲悉，為確保修例工作萬無一失，建制派屬意由「班長」廖長江出任修例草案法案委員會主席，民建聯張國鈞任副主席。在此新安排下，料廖長江將先出任小組委員會主席，及後再過渡成為法案委員會主席。

不應排除取消暑假加會處理積壓議程

另外，鑑於現時仍有多項政府法案尚待立法會審議，外界關注正延任一年的立法會今年暑假會否取消，加會處理積壓議程。李慧琼表示，暫未聽聞有此安排，但認為若有需要，不應排除取消暑假繼續開會。

林鄭：立法會可暫緩其他法案 先處理選舉修例

林鄭今日在「短問短答」指，將與立法會配合，盡量爭取更多時間審議選舉法例修訂，認為其他法案委員會可盡量暫緩工作。廖長江關注，林鄭早前提及本立法會會期進行的5項立法工作，包括立法修訂公職人員宣誓要求、引入非本地培訓醫生、制定劏房租務機制、加強舊式消防樓宇安全及打擊虛假訊息，在目前情況下是否能夠繼續立法工作。

林鄭回應指，5條草案中料有4條仍可按計劃完成，餘下的修訂消防條例亦冀在本會期內展開諮詢。