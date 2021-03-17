選舉改制︱梁美芬同意取消區議會選委　批「超區」議席無貢獻

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-03-17 17:13

港澳辦主任張曉明等京官連續三日舉行座談會，就本港選舉改革聽取意見，今早（17日）出席最後一場會面的基本法委員會委員、經民聯立法會議員梁美芬會後表示，她同意全面取消區議會在選委會當中的議席，認為區議會不應高度政治化。 梁美芬又指，2010年政改後新增5個「超級區議會」議席，相信只是當時的「政治妥協」，形容「超區」議席不見得對議會有何貢獻，反之若用好選委產生議席，可找到德才兼備的好議員，日後不必只是對某些地區、界別賣賬。

指直選議員反而可能較民粹

梁美芬在立法會見記者時表示，完善選舉制度後本港必定由行政主導，屆時工作效率大增，要有機構發揮健康的制衡作用，這與未來的立法會議員質素有關。她建議只要能符合「愛國者」的最低標準，應盡量讓新人參選，而且一定要是人才、專才。

本身是九龍西直選議員的梁美芬指，不論未來立法會議員如何產生，最主要是他們的視野信念是否為港人福祉，認為直選議員「不一定好些」，反而有機會較為民粹。

梁美芬。（余俊亮攝）

梁美芬：審查委員會要有「一國元素」

至於候選人資格審查委員會組成，梁美芬說，一定要有「一國」元素，除了有特區政府參與其中，委員會所作的決定亦要向國家負責，並非單純是「兩制」的事情，認為國安公署亦會給予意見。