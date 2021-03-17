選舉改制｜湯家驊轉口風：自己是政治人物　不適合任審查委員會

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-03-17 11:54

全國人大會議上周四（3月11日）通過修改香港選舉制度的決定，立法會議席將由目前70席增至90席，新增選委會界別，但未列明各界別所佔議席比例。日後參選立法會亦須取得選舉委員會提名，另設資格審查委員會審查特首、立法會及選委會候選人資格。 行政會議成員、資深大律師湯家驊建議立法會採用「333」方案，各界別均衡參與，各佔30席。他希望直選及功能界別的議席數目不變，但如要縮減議席，認為功能組別與選委會界別議席有重疊，縮減功能組別議席數目有其道理。

湯家驊今（17日）在港台節目《千禧年代》時上指，希望各界別可均衡參與立法會事務，主張地區直選、功能組別及選委會界別各佔30席，不過他認為，工聯會立法會議員黃國健提出縮減功能組別至20席，地區直選維持30席的建議不無道理。他說，功能組別及選委會界別某程度上有重疊，如要縮減地區直選或功能組別議席，減少功能組別議席有其道理。

他認為，不應全數取消區議會選委會議席，擔心直選議席大幅減少，將影響港人及國際觀感，令人質疑選委會是否具有足夠民意代表。

湯家驊澄清：自己是政治人物 不適合任審查委員會

湯家驊昨在商台節目上稱，自己是資格審查委員會成員的適合人選，若中央願意委任他，他願意為香港社會付出。他今日澄清，自己是政治人物，具有行政會議成員、智庫召集人等多重身份，有人質疑他並非完全中立，不認為自己應該擔任資格審查委員會成員。他解釋，當時只是節目談及法律界人士適合擔任資格審查委員會委員，他即時反應認為自己適合。

對於人大規定參選立法會須取得選委會提名，湯家驊表示，提名制度是要保障制度安全，並稱資格審查委員會未必要由選委會全數處理，相信需要加入國安部門人員，以及具公信力人士，包括法官。

田北辰撐「333」方案 倡立法會參選人 選委會5界别各取3提名

港區人大代表、實政圓桌立法會議員田北辰同樣支持「333」方案，認為可體現均衡參與。他在商台節目中指，立法會加入選委會界別，有助提升議會質素，因可鼓勵一些不願在地區爭取選票，又不想在功能界別事事維護業界利益的社會精英加入議會，他贊成有關做法。

他建議參選立法會採用較低提名門檻，例如參選人在選委會5個界別，各取3張提名票便可入閘；每名選委在立法會各界別也可提名1人參選。