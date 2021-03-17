選舉改制︱狄志遠：民主退步惟參選仍有意義　倡直選不少於30席

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-03-17 13:51

中央出手改革香港選舉制度，全國人大會議上周通過決定，列明在立法會中增設選委會界別、設立候選人資格審查委員會，以及參選立法會須取得選委會提名等，料大幅收窄民主派的參選空間。 自稱「中間路線」的新思維主席狄志遠指，人大決定令香港民主制度退步，但他不會採放棄態度，認為參選仍有意義，希望在人大框架下盡量擴大民主成份。早前稱考慮籌組新政黨的狄志遠建議，地區直選佔立法會議席不少於三分一，參選人只須取得選委會5個界別中，其中3個界別提名便可入閘。

狄志遠稱，不會採取放棄態度，認為參選仍有意義。（資料圖片）

有份出席中央在港座談會的狄志遠今早在港台節目表示，建議地區直選佔立法會不少於三分一，即30席，其後60席選委會可佔較大部分。他提到，有建制派指過往亦難以取得選委會全數界別提名，希望日後規定參選人只須取得選委會5個界別中，其中3個界別提名便可入閘。

他認為，若部分選委會界別由個人票改為團體票的做法不理想，建議採用混合模式，有團體票亦有個人票。

被問到修改選舉制度後，民主派難以取得分組點票否決權，參選有何實際作用，狄志遠稱，民主派從來在議會也是少數，看不到選舉改制後，民主派在議會內一點作用也沒有，認為只要民主派相信其理念，在議會內便有意義，反而過往民主派為反而反，影響力較弱。

狄志遠稱，建制派傾向支持政府，對政府構成的壓力不足，若民主派和建制派能夠團結爭取，可對政府施加較大壓力。