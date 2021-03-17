電話實名制｜諮詢周六結束　區議員批推行理據薄弱促一人一信反對

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-03-17 20:33

政府在一月底就電話SIM卡及俗稱「太空卡」的儲值卡實名制進行諮詢，諮詢期至本月20日（本周六）截止。多名民主派區議員今（17日）召開記者會，批評諮詢文件所提及的理據薄弱，亦沒具體交代政府在甚麼情況下向電訊商索取市民個人資料，強調完全沒引入制度的逼切性。他們呼籲市民一人一信反對「電話卡實名制」，在本周六前向政府提交反對意見書。

多名民主派區議員舉行記者會，表態反對電話卡實名制。（羅家晴攝）

「不少詐騙行為是以境外電話卡犯案」

油尖旺區議員李傲然表示，政府以疫情作藉口，從而不舉辦公聽會等，目的是想低調通過「電話卡實名制」，嵌制市民的言論自由。他強調看不到有任何逼切需要推行制度，批評推行動機欠合理性和正當性。

屯門區議員潘智鍵表示，政府指推行電話卡實名制目的是令罪案減少，但他指不少詐騙行為，都是以境外電話卡犯案，強調這些號碼的登記不受香港政府監管，故他質疑推行制度的成效。

葵青區區議會副主席張文龍稱，這次涵蓋的範圍不僅是個人用戶，企業用戶都受規管，他認為此舉會令企業使用通訊科技的管理程序和成本大增。同時他認為，一些非政府組織、社企和以公司名義註冊的社會團體或被排除企業用戶資格之外。張文豪又指，實行「電話卡實名制」後，罪犯更有可能會開設大量空殼公司取得登記，強調限制登記只是有害無利。