選舉改制│資審會高度敏感　委員宜少不宜多　國安公署署長料有份

撰文： 沙半山 最後更新日期： 2021-03-17 23:28

人大會議通過修改香港選舉制度，連日來中央官員及政界人士的言論，已可見到修訂後的制度框架，例如日後立法會內的選委會界別議席會比地區直選、功能組別的多。港澳辦常務副主任張曉明亦提到，區議會現時狀況與基本法規定的職能存在落差，引述意見指應將其於選委會的席位刪除，「起碼應該大幅度削減」，意味區議員在選委會內的政治版圖勢大幅縮水甚至完全煙滅。 「小政改」的大框架已曝光得七七八八，但有一塊拼圖未清晰，可謂諱莫如深，那就是特區候選人資格審查委員會的組成和運作，而這正是整個選舉改制工程中最為敏感和最為關鍵的部分。有政界人士表示，資審會手握終極DQ大權，料成美國制裁目標，委員人數宜少不宜多，且「坐得入去」的都是北京信得過的人，甚至有內地官員在內。

高規格兼掌生殺大權 料由中央任命

在新的選舉制度下，資格審查委員會將掌握極大權力。委員會可以在行政長官選舉及立法會選舉初期，就篩選出候選人，猶如掌握生殺大權。

有資深建制派人士分析，如此重大權力的機構，料由中央任命，而非特首任命，而且是「委任POST（職銜）而非委任人」，即由擔任某些職位的人，自動成為委員。

那麼，甚麼人會「坐入」資格審查委員會呢？消息指，由於資審會極有機會DQ民主派的候選人，料成美國製裁目標，「資格審查委員會委員名單，可能就是下一批美國制裁人員名單」，所以估計人數不會多，「港區的全國人大常委應該有份做資審會委員，反正譚耀宗已經在制裁名單之上，再被制裁也無問題。」

港區的全國人大常委、基委會副主任料入選

另一個熱門人選是基本法委員會副主任。基本法委員會是全國人大常委會轄下架構，成員全由全國人大常委會任命，內地和香港人士各六人組成，其中包括法律界人士，任期五年，內地和香港各有一人擔任副主任。現時香港方面的副主任是譚惠珠。

另有接近北京消息指，中央駐港國安公署署長，亦很大機會出任資格審查委員會委員。國安公署中央按《國安法》在香港設立的維護國家安全機構，署長為前汕尾市市委書記鄭雁雄。由於「愛國者原則」與維護國家安全和統一息息相關，故料國安公署有代表負責審查各級選舉候選人資格。如果屬實，將會是首次出現內地駐港部門官員審查香港選舉候選人的情況。

避免利益衝突 特首及議員料不獲委任入內

港府方面，估計分別涉及法律及選舉事宜的律政司司長、政制及內地事務局局長，都會成為資審會委員，掌DQ生殺大權。

至於作為港府之首的行政長官，由於資審會將審查特首候選人，或存在利益衝突，而審查立法會選舉候選人，亦與立法監察行政的原則相牴，故料行政長官出任資審會委員的機會較少。

同樣道理，由於委員會亦會審查立法會選舉候選人，為免角色衝突，各政黨人士、議員及立法會主席，應不會在名單之內。

葉劉料會由熟悉法律及中央信任人士出任

身兼行政會議成員員的新民黨主席葉劉淑儀接受《香港01》訪問表示，由於資格審查委員會主要根據《憲法》及《基本法》等，裁斷候選人是否符合資格，故相信會由熟悉法律同時又獲中央信任的人士出任委員，兩個條件不可缺，「我個人認為前終審法院常任法官烈顯倫是出任資格審查委員會的好人選，他的法律造詣極高，又好支持『一國兩制』，可惜他是英籍。」

至於國安公署署長會否成為資格審查委員會一員，葉劉淑儀形容「係與唔係都分別唔大」。她指，凡涉資格把關，必經內部審查程序，國安公署負責國家安全問題，預料會參與有關工作，「就算佢（鄭雁雄）唔係委員，都會有份審查候選人」。