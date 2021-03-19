選舉改制｜梁振英：審查委員會是政治審查　由中央或港府籌組都行

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-03-19 15:23

全國人大早前通過修改香港選舉制度，提到將設立候選人資格審查委員會，負責審查特首、選舉委員會及立法會議員候選人資格。全國政協副主席、前特首梁振英表示，毋須諱言資格審查委員會的工作是政治審查，因為目的是排除叛國的人，又指籌組委員會工作「無論是中央或特區做都合適」。 被問到資格審查委員會應否設上訴機制，梁振英僅稱香港有程序公義，但過去太多人花費經年「玩程序」。談及反對派日後的參政空間，他強調本港政治是地方政治，不容外國或外部勢力參與，「這些全部是前提或紅線」。

梁振英表示，毋須諱言資格審查委員會的工作是政治審查，因為目的是排除叛國的人，又指籌組委員會工作「無論是中央或特區做都合適」。（資料圖片/梁鵬威攝）

不應諱言資格審查委員會是政治審查

梁振英接受親建制網媒《港人講地》訪問時表示，治港班子成員愛國與否是政治問題，坦言資格審查委員會是一個政治審查，「我覺得毋須諱言，事實上這是政治。」他續指，審查委員一定是從政治角度去審查，「事實上過去將這個工作交給選舉主任都是政治，只是有法律權利作出政治審查。」

他認為，即使最終由中央負責審查候選人資格亦沒有問題。梁振英解釋，即使日後有了普選行政長官，都要由中央人民政府任命，「中央絕對有權說某人不適宜做行政長官、不適宜做立法會議員。」

資格審查委員會應否設上訴？ 梁：「玩程序」的人太多

被問及資格審查委員會應否設上訴機制，梁振英沒有正面回應，只以梁游DQ案為例，指當時游蕙禎及梁頌恆拉著「Hong Kong is Not China」的橫幅都可以上訴，動輒花一、兩年時間。他指出，香港過去要有程序公義，但是「玩程序」的人太多，又指立法會「拉布」、郭榮鏗主持立法會內委會會議一直選不出主席，「如果給他們玩程序，那就還有很多事情可以玩」。

梁振英估計，反對派在改變選舉制度之後，仍會繼續參選。他指，不少區議員都願意宣誓留任區議會，要在區議會內發揮他們的作用。梁振英稱，反對派不是攬炒派，泛民亦不全是反對派，所以不相信有了新的立法會組成及新的選舉方法後，立法會會成為「清一色」建制派。

他又認為，日後反對派的生存空間，就是一個「地方議會」的生存空間，而非全國性政治，更不可以有外國或外部勢力參與，強調這些全部是前提或紅線。

睇現時行政長官選舉委員會4大界別▼▼▼

梁振英：人大決定下選委會更凸顯均衡參與初心

梁振英認為，在人大的決定下，選舉委員會的組成會變得更廣泛，而且更能凸顯香港政治制度中均衡參與的初心。他解釋，均衡參與的初心很清楚，就是社會由不同的界別所組成，包括工商界、金融界、專業界，「有老闆亦有基層」，而非屬某界別某階層的人多，就可以決定社會發展方向。梁振英指，當年設計選委會四個界別花了不少心思，界別所代表的人數都在選委會中有同樣比例，故認為今次增加第五界別，將更加體現均衡參與目標或原則。

對於不少人質疑選委會經修改後權力大增，梁振英則認為，特首在《基本法》中在香港是最高、權力亦最大，負責提名主要官員給中央任命，並領導港府向立法機關負責，正因為特首權力大，意味將其選出來的選舉委員會權力亦相當大，「那麼它一定有廣泛代表性」。

批分區直選議員少談地區違反初衷

至於分區直選議席減少，是否代表民主成份變少，梁振英認為，立法會選舉分區直選中選出的議員，不少政綱與選民都沒有考慮地區議題，認為做法完全違背分區直選的初衷。他舉例指，當初希望選出港島區的代表進入立法會，就可將港島區面對的問題提出，但是近年已見不到這種情況。

展望將來，梁振英指，即使完成所有選舉制度的改革程序後，仍不可掉以輕心，強調目前在國際及香港社會上，建制與反對一方的兩股力量「尚未交鋒」。他又指，香港的政治問題離完全解決還有相當長的距離，預料未來一年港府及支持港府的人做有關工作時，仍要如臨深淵、如履薄冰，一步一腳印將工作做好。

梁振英又指，建制派在未來的選委會選舉、立法會選舉及行政長官選舉，都不能出亂子。他坦言現時國際關係複雜，相信如果沒有美國、英國勢力經常在香港問題上插手，可作更樂觀的評估。他呼籲建制派不能因為中央出手「鋪平道路」，就認為會一帆風順，還需要加倍努力。