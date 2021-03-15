駱惠寧：選委會具廣泛代表性　超越界別地區利益　利行政立法關係

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-03-15 14:32

全國人大法工委聯同國務院港澳辦、中聯辦，今日（15日）起一連3日在香港舉行座談會，就修改香港選舉制度聽取意見。 中聯辦主任駱惠寧主持其中一場座談會，會上提到人大常委會副委員長王晨說明決定草案時，曾提及「賦予選委會選舉產生較大比例的立法會議員」，駱惠寧指有三點體會，包括選委會具有廣泛代表性，可以超越某個界別、地區、團體的利益局限性，令立法會日後能夠更好代表香港社會整體利益。

▼中聯辦主任駱惠寧座談▼

駱惠寧：特首和立法會選民基礎有共通點 有利行政立法關係

人大「311」決定提到，香港特區立法會議員每屆90人，通過選舉委員會選舉、功能團體選舉、分區直接選舉三種方式分別選舉產生。人大常委會副委員長王晨早前說明草案時，提到選委會除負責提名及選舉特首，亦賦予新職能，包括由選委會選舉產生「較大比例」的立法會議員。



駱惠寧表示，要正確理解當中的必要性及合理性，當中涉及三點：一、選委會具廣泛代表性，超越某界別、地區、團體，令立法會更好代表香港社會整體利益；二、行政長官與立法會的基礎有了共同點，有利處理行政立法關係，有利行政主導；三、可以有效防止立法會被「港獨」及激進分裂勢力操控，有效維護國家與香港的根本利益。

中聯辦主任駱惠寧。

中央成立工作專辦研究 邀香港選舉及法律專家參與

據傳媒拍攝片段，駱惠寧發言時亦提到，中央對今次修改選舉制度相當重視，成立了工作專辦作研究，並邀請了香港從事選舉及法律研究的專家參與，以多種方式與特首溝通，不斷聽取香港社會的意見。