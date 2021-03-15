田北辰料參選立法會須選委會5界別提名　倡各界別取3票即「入閘」

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-03-15 12:32

全國人大會議上周四（3月11日）通過「完善香港選舉制度」決定，立法會議席將由目前70席增至90席，參選立法會須取得選舉委員會委員提名，但未有列明所需票數。 港區人大代表、實政圓桌立法會議員田北辰預料，中央將要求立法會參選人在選委會5個界別中均取得提名，建議規定參選人在每個界別取得3票便可「入閘」。 人大決定列明，立法會將增設選委會界別，田北辰建議採用「333」方案，即地區直選、功能組別及選委會界別各佔30席。

田北辰：參加立法會選委界別可開放予非選委

田北辰表示，新選舉制度可促進及確保香港長期繁榮穩定，過去由於立法會不是以愛國者為主體，出現很多問題，包括與《基本法》對着幹、請求外國制裁香港等，相信沒有任何一個政府會容許這樣做。

他估計，中央將要求立法會參選人取得選委會5個界別的提名，建議規定參選人在各界別取得3票便可「入閘」。他認為，參選立法會選舉「選委會」界別的人士，毋須是選委，只要著重香港長遠發展，也可循選委會界別晉身立法會。

他透露，已收到邀請出席中央在香港舉辦的座談會，屆時會反映希望立法會採用「333」方案，地區直選、功能組別及選委會界別各佔30席。

▼選舉委員會界別改變▼

建議容許司法覆核審查委員會決定

全國人大常委譚耀宗昨（14日）表示，日後選舉資格審查委員會所作的決定，應為最終決定，個人認為未必適合容許司法挑戰。田北辰認為，現時被DQ的決定也可被司法審核，應考慮讓市民司法覆核審查委員會的決定。

田北辰補充，據他理解，審查委員會代替了以往選舉主任的工作，因此委員會人選應由政府自行決定，條件是委員會成員能夠對外解釋愛國者定義。