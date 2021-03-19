特首任命資格審查委員或有衝突？譚耀宗指意見合理　會向人大反映

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-03-19 14:49

全國人大通過修改選舉制度決定，全國人大常委、民建聯會務顧問譚耀宗今（19日）出席分享會，談及選舉制度修改的詳情。對於有意見指，倘若由特首任命資格審查委員會委員或涉角色衝突，認為任命工作應交由人大常委會負責，譚耀宗認為此意見合理，會向人大常委會反映。 譚耀宗在分享會上重申，立法會「333」分配議席方案不可行，因說法違反全國人大副委員長王晨就草案的說明，「有啲人仲講要平分，就不符合王晨嘅講話，至於數字（具體分布）就下回分解。」政圈關注，立法會參選人是否須取得五大界別提名票，譚耀宗僅稱：「自己講唔到」，但指有不同可能性，例如在五大界別各取3張或5張提名票、選委或可提名多於一名參選人等。

料月內開人大常委會 資審會委員不應參選

譚耀宗在分享會上表示，暫時未知何時召開下一次人大常委會，不過他指由於內地無復活節，故四月初也有機會開會，「隨時通知（我）就隨時去！」他估計由修法時間緊迫，料本月內應會召開下一次會議。

至於資格審查委員會的組成，譚耀宗提到有意見指，若由特首任命資格審查委員會委員或涉角色衝突，認為任命工作應交由全國人大。譚耀宗認同若特首角逐連任，同時又有權任命委員會委員，或會出現角色衝突，故他認為此建議合理，會向人大常委會反映。他估計，委員會由10至20人組成，成員一定要熟識《基本法》、德高望重和公信力，最重要是委員不會參加公共選舉，他相信符合上述條件的人，年紀或會大一點。

無打算加入資格審查委員會

譚耀宗在會後被問到資格審查委員會委員能否有政黨背景，而他本人會否加入委員會。他直言：「我無打算入去」，又指參與相關工作一定要很公正，不可以因有政治聯繫而詢私，又指自己一直在愛國愛港團體做事，一直很公正。他在分享會重申資格審查委員會的設立是好的安排，因過往有選舉主任在審核參選人資格時被恐嚇，甚至「試過有人病咗唔敢做決定」。

「333」方案違王晨說明

下屆立法會由70席增至90席，並加入選委會界別，外界關注下屆立法會三個界別的議席，有聲音主張「333」方案，亦有人認為「234」較合適。譚耀宗在分享會上重申立法會「333」方案不可行，因說法違反全國人大副委員長王晨就草案的說明，指王晨已在草案說明中指出，由選委會產生的立法會議員佔較大比例，「有啲人仲講要平分，就不符合王晨嘅講話，至於數字（具體分布）就下回分解。」

立法會參選人是否須取得五大界別提名票？譚耀宗僅稱：「自己講唔到」，但指有不同可能性，例如在五大界別各取3張或5張提名票、選委或可提名多於一人等。

新增選委第五界別 全國性團體對一國更了解

現時選委會有117席由區議員互選產生，是次人大決定則未有明確指出第三界別包括「區議會」，僅提及「地區組織代表」，外界關注區議員選委會否全數被取消？譚耀宗指，人大決定未有提及，暫時未知會否全數取消，又指地區組織涵蓋面相當好闊；過往有26席選委屬鄉議局，亦無人大決定中提及，但鄉議局有代表性，料26席會獲保留。

人大決定亦明確指出，第五界別由人大、政協及全國性團體香港成員組成，他料200多名港區政協絕大部分成為第五界別選委。至於何謂全國性團體，譚舉例指包括全國青聯、婦聯、工商聯，指他們在內地參與不同範疇發展，亦有參與國家事務，對一國更了解，對國家有感情，相信他們對「一國兩制」「幫到手」。

稱與夏寶龍「揸手」 通過決定後掌聲雷動

民建聯副秘書長、觀塘前區議員黎榮浩關注選舉時間表，譚耀宗指會照次序選出選委會、立法會和特首，至於會否因疫情再延後選舉，譚指選委會選舉較少受疫情影響，又預料疫情在今年底已達尾聲；他又指，人大去年已決定第六屆立法會可延任「不少於」一年，即使要延後立法會選舉，亦無須再由人大作決定。

譚耀宗又分享在全國兩會與港澳辦主任夏寶龍的一席話。譚說，人大以2895票贊成、0分反對通過修改本港選舉制度，全場掌聲雷動，令他很感動，又稱會議後夏寶龍到前與他「揸手」，指是次人大高票通過決定，是代表中國人民聲音，著他把訊息傳達至港人。