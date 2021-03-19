陳勇讚譚耀宗如唐三藏：意志目標非常堅定　稱非愛國者猶如劫機者

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-03-19 13:53

民建聯副主席、港區全國人大代表陳勇今（19日）出席座談會，與全國人大常委譚耀宗、民建聯主席李慧琼分享對修改選舉辦法和「十四五規劃」的看法。 陳勇發言時以劫機者比喻非愛國者，指全中國人民坐在同一架飛機、同一艘船，強調飛機不能被劫機者把持，只有愛國者才能上機，但有能力的愛國者才能駕駛飛機，無能力的愛國者只能做乘客。陳勇又讚揚譚耀宗「猶如唐三藏」，形容譚耀宗的意志和目標，好像唐憎取西經般堅定。

笑指「145」比「234」、「333」更重要

陳勇在分享會上笑指，最近很多人在討論「234」抑或「333」（立法會下屆組成方案），他認為這些數字只關於未來90名議員的前途，認為「145（十四五規劃）」比「234」、「333」更重要，因「十四五」是關乎全國人民的前途。

陳勇指全中國人民坐在同一架飛機、同一艘船，「十四五規劃」助這架飛機「行得更好」，強調飛機不能被劫機者把持，只有愛國者才能上機，要把非愛國者「攔出去」，但有能力的愛國者才能駕駛飛機，無能力的愛國者只能做乘客；又指全國兩會高票通過「十四五規劃」、人大就完善選舉辦法的決定，稱國家在事前已諮詢各界領袖和各階層，包括民主派，因此高票通過，形容這是民主協商和民主集中制。

陳勇又讚揚，譚耀宗猶如唐三藏，認為譚耀宗的意志和目標，好像唐憎取西經一樣堅定，又指自己也是「跟譚常委（譚耀宗）學嘢」，因譚耀宗是全港唯一一名常委，在預測國家未來發展和政策上，一定先人一步。

李慧琼指民建聯內部將會舉辦集思會，就該黨未來的政治參與和選舉策略再作討論。（羅國輝攝）

李慧琼：見證「超區」出世是榮幸 黨內將辦集思會

選舉改制後，「超區」五席勢將取消，有記者問到循超區入局的民建聯主席李慧琼會否轉戰選委會，她指由見證超區出世，到現在可能即將完成歷史任務，是她一個榮幸，至於個人將來在政治上參與會再作公布。外界關注選舉改制後，民建聯的參選路將會收窄，李慧琼指民建聯內部將會舉辦集思會，就該黨未來的政治參與和選舉策略再作討論。