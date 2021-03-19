中美會談｜袁彌昌指美國已就港議題攤牌　料本港日後局勢相對穩定

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-03-19 17:18

美國總統拜登上場後首次與中國展開外交高峰智談，不過開場對話火藥味甚濃，雙方互相指摘不守外交禮儀。國際關係學者袁彌昌認為，中方對美方主要不滿，其實是美方在會談之前仍向本港推出新一輪制裁名單，不符合外交層面禮節。 袁彌昌預料，目前美方對本港可行的手段已經用盡，相信短期內難以繼續出手，故本港情況相對將較為穩定。

袁彌昌相信，美方的言論一再激怒中方。（資料圖片／余俊亮攝）

袁彌昌相信，兩國本來有交換對方的會談開場白，但實際開場時卻與稿件有所偏離，才造成雙方不滿。他舉例指，美國現任國務卿布林肯在開場白批評中方就香港、新彊等不同議題的做法有違「rules-based order」（根據規矩行事的秩序），令中方難以藉相關事項為中國內政為由了事，是激怒中方的行為。再者，美方在中方發言後，以發言超時為由召回記者作補充發言，布林肯又引述拜登在金融海嘯後作為副總統訪問中國時的說話，呼籲不應與美國對賭，亦令中方相當不滿。

中方面對會談前被制裁仍表示希望合作 美方態度並未如外界所料變軟

外長王毅之後在補充發言提到，美方在會談前夕就香港事務將制裁進一步升溫，有關干預令中國人民相當不滿，批評這並非待客之道，懷疑美方是否故意這樣做，希望搏取談判優勢，又指這不會動搖中國處理有關事務的立場。袁彌昌分析指，以往即使是特朗普政府，在舉行高峰會談之前都會較少有針對對方的動作，又指中方即使面對美國制裁，在會談開場仍然表明希望合作，卻落得美方強硬批判，自己感到「唔畀面」。

袁彌昌指，雖然外間有傳第三場對話或者就此告吹，但他估計情況未差至如此。他又指，可見美方的整體態度為「鋪鋪清」，而且顯然有別於外界推斷打算放軟對華態度。對本港而言，袁相信美方對本港可動用的外交手段已經剩下不多，因為已經制裁了不少人，料短期內難以繼續出手，故本港情況相對將較為穩定。