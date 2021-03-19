中美會談｜胡錫進：前所未有公開面對面交鋒　中方打亂美方的囂張

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-03-19 16:38

中美外交高級官員當地時間周四（18日）在美國阿拉斯加加安克雷奇展開首輪談判，但在發表開場白及傳媒拍照環節就已出現爭論，雙方均批評對方「超時」，有違外交禮儀。 《環球時報》總編輯胡錫進事後發文評論，稱中美今次的談判很可能將載入史冊，「這是中美兩大國前所未有的公開面對面交鋒，極具像徵意義」。

胡錫進稱，楊潔篪和王毅此行，「必將幫著美國和它的盟友們重新認識強大、自尊、願與人為善、也不懼奉陪對抗的現代中國」。（美聯社）

胡錫進稱，美國在會談前釋出一系列惡劣言行，在對話的開場白中又頗為強硬，試圖先聲奪人，「這種失禮是美方長期霸道逞強的縮影」。然而，中方臨場以變應變，坦然陳詞，「特別是楊潔篪那句『你們在中國面前沒有資格說，你們從實力地位出發同中國談話』，平實有力，打亂了美方的囂張」。

胡錫進認為，今次談判將會告訴美國人「他們必須以平等、相互尊重的方式與中國打交道」，「他們不要再假裝可以對中國指手畫腳了，那個時代早已結束了」。胡錫進重申，中國仍希望與美國保持正常關係，開展互利合作，「但敢於鬥爭，合作才有可能」、「楊潔篪和王毅的此次阿拉斯加之行必將幫著美國和它的盟友們重新認識強大、自尊、願與人為善、也不懼奉陪對抗的現代中國」。

（綜合報道）