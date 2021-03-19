12港人潛逃｜8人下周一刑滿或移交港警　警方：暫未有資料提供

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-03-19 19:18

12港人潛逃案今年1月初判刑，2名未成年者獲不起訴並送返港，其餘10人分別被判囚7個月至3年不等。其中李子賢母親1月底透過facebook「12港人關注組」專頁憶述探監經過，指兒子將於3月22日刑滿。 有傳媒今日報道指，其中8人將於下周一刑滿出獄，並於當日早上經深圳灣口岸返港，移交給香港警方、然後會解往天水圍警署扣留。 警方回覆查詢時僅稱，暫未有進一步資料提供。

▼12港人背景及監禁刑期▼

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12名涉嫌觸犯內地偷越邊境罪的港人，自去年8月底涉循海路偷渡逃離香港被內地海警截獲後，一直被關押在深圳鹽田看守所，當中10名港人於1月30日在深圳鹽田人民法院判刑。

法院當時公布，對鄧棨然等10人組織偷越邊境、偷越邊境案公開宣判，以組織他人偷越邊境罪判處鄧棨然有期徒刑3年，並處罰金2萬元（人民幣‧下同），判處喬映瑜有期徒刑2年，並處罰金1.5萬元。以偷越邊境罪判處鄭子豪、嚴文謙、張銘裕、張俊富、黃偉然、李子賢、李宇軒、郭子麟有期徒刑7個月，並處罰金1萬元。至於同案兩名未成年港人，即黃臨福及廖子文，當時由深圳警方移交香港警方。

12人在港均有控罪在身，如李宇軒因涉嫌違反《港版國安法》中的「勾結外國或者境外勢力」罪名而被捕；鄧棨然、廖子文及鄭子豪涉去年9月30日於灣仔一單位內被搜出汽油彈原材料，被控串謀意圖縱火、管有任何物品意圖摧毀或損壞財產罪；張俊富、張銘裕及嚴文謙涉去年12月8日「國際人權日大遊行」被搜出手槍、實彈，被控串謀有意圖傷人罪、無牌管有槍械及彈藥罪、兩項管有攻擊性武器罪。