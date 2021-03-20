選舉改制｜梁愛詩稱不違一國兩制：中央主導「愛國者治港」難避免

撰文： 陳綽嵐 最後更新日期： 2021-03-20 11:26

全國人大上周通過「完善香港選舉制度」決定草案，首任律政司司長、前基本法委員會副主任梁愛詩今（20日）在港台節目《香港家書》上指，完善選舉制度並不違反「一國兩制」、「港人治港」、「高度自治」，也不存在違反循序漸進推進民主，或走回頭路的問題。梁愛詩認為，中央主導「愛國者治港」的實踐是無可避免的，「要怪的是過去24年香港沒有做好這個工作」。 梁愛詩相信，穩定的局面、行政、立法機關能相互配合、相互制衡，有助民主、自由、人權和法治向前發展。

梁愛詩相信，穩定的局面、行政、立法機關能相互配合、相互制衡，有助民主、自由、人權和法治向前發展。（資料圖片）

不違一國兩制 不存在民主走回頭路問題



梁愛詩指，當《決定》被納入全國人大會議議程時，有些人認為那是違反「一國兩制」、「港人治港」、「高度自治」，亦違反邁向普選的循序漸進原則，剝奪市民的選舉和被選權，民主倒退。但她不認同，並指完善選舉制度，並不違反「一國兩制」、「港人治港」、「高度自治」，也不存在違反循序漸進推進民主，或走回頭路的問題。

梁愛詩認為，反對勢力仍未放棄顛覆政權和分裂國家的野心，一旦疫情受到控制，限聚令撤銷，或會藉遊行示威製造動亂。她續指，既然現屆立法會在剩餘的五個月任期內，沒法按基本法附件一第七條和附件二第三條走完五部曲，去改革有關選舉制度，中央有迫切的需要作出決定完善選舉制度，因此中央主導「愛國者治港」的實踐是無可避免的，「要怪的是過去24年香港沒有做好這個工作」。

對於有人擔心愛國者的定義模糊不清，梁愛詩強調愛國者的底線是擁護基本法，效忠香港特區，亦是每個市民應有之義，而最近政府向立法會提交的《2021年公職條例草案》，清楚列出正面和負面清單予市民及有意進入政府的人士參考。