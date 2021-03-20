選舉改制｜黃國健稱選委界別議員有執政黨之實　鍾國斌憂盲撐政府

撰文： 潘希橋 最後更新日期： 2021-03-20 12:19

全國人大上周通過「完善香港選舉制度」決定草案，來屆立法會議席將由70席增至90席，其中新增的選委會界別料佔40席。工聯會立法會議員黃國健指，由於議席分佔比例較多，形容由選委會選出的立法會議員「沒有執政黨之名、而有執政黨之實」。 自由黨黨魁鍾國斌表示，個人認為選委會、功能界別及地區直選，各佔30席的做法最均衡，又擔心選委會界別議員日後會因缺乏對施政運作了解而盲撐政府。

黃國健：不擔心選委界別議員淪「橡皮圖章」

黃國健出席港台節目時估計，選舉委員會、地區直選及功能組別議席以「40、30、20」分佈比例的可能性較大，因中央希望落實行政主導，能有一批議員較穩定地支持政府。他形容由選委會選出的立法會議員「沒有執政黨之名、而有執政黨之實」，坦言作為現任立法會議員及政黨角度來看，希望中央的做法能持平一點，又認為若選舉委員會、地區直選及功能組別各佔30席是可以接受。

對於選委界別議員會否淪為「橡皮圖章」，黃國健表示不擔心，相信這批議員的取態會受選委會規限，「全局意識」亦會較大。

鍾國斌擔心，議席新增後選出的選委會界別新人，未必熟悉議會運作及政府施政。（高仲明攝）

鍾國斌：若新人凡政府法案均支持 未必是好事

談及議席分佈問題，鍾國斌與黃國健持類似看法，認為選舉委員會、功能界別及地區直選各佔30席的做法最均衡。鍾國斌認為，在資格審查之下，「日後入到閘的議員，必然愛國愛港」，惟他亦擔心，議席新增後選出的新人，未必熟悉議會運作及政府施政，估計這群佔50至60人的議員，若凡政府法案均舉手支持，對政府及對香港未必是好事，他亦不看好這樣的運作。鍾國斌坦言，自己作為資深議員，即使偶爾接到局長親自來電尋求支持，若認為政府部分議案有問題，都未必會理睬。